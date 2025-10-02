مشاركون بالمنافسات التأهيلية لبرنامج "شاعر المليون" يشيدون بدوره في تعزيز مسيرتهم الأدبية

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ أشاد الشعراء المشاركون في مرحلة مقابلات لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» بالدور الكبير الذي يقوم به البرنامج في دعم مسيرتهم الأدبية.

جاء ذلك خلال الحلقة التسجيلية الثانية من الموسم الثاني عشر للبرنامج، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد».

خصصت الحلقة لمقابلات لجنة التحكيم التي جرت في العاصمة الكويتية يومي 3 و4 سبتمبر الماضي، بمشاركة 192 شاعراً، أجازت اللجنة 185 منهم، فيما حصل 3 شعراء على البطاقة الذهبية التي تؤهلهم مباشرة إلى مرحلة "المئة" السابقة لاختيار القائمة النهائية المكونة من 48 شاعراً، وهم: صالح المطيري، ومحمد نايف الشاطري، وسلطان الحوالي.

وأكد الشعراء الحاصلون على إجازة لجنة التحكيم أهمية البرنامج في تسليط الضوء على أعمالهم وقصصهم الشخصية، وإتاحة فرصة أكبر للتواصل مع جمهور واسع من محبي الشعر في مختلف المناطق.

أما الشعراء الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على الإجازة، فقد أعربوا عن استفادتهم من الملاحظات النقدية التي قدمتها اللجنة، معتبرين أنها حافز لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية في المستقبل ووصفوا تجربتهم مع البرنامج بأنها فرصة قيّمة لاكتساب الخبرة والظهور بثقة أكبر في المواسم المقبلة.

واستهلت الحلقة بأحاديث مع أعضاء لجنة التحكيم الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، والشاعر حمد السعيد الذين استعرضوا تأثير البيئة في إلهام الشعراء، وأهمية الاحتفاظ بالمسودات الأولى، والكتابة بالقلم أو الكيبورد، وأفضل أوقات الكتابة وروتينها اليومي، إلى جانب دور الأسرة في دعم مسيرة الشاعر، ثم انطلقت المقابلات التي شهدت إلقاء قصائد تنوعت في موضوعاتها، معبّرة عن مشاعر الحزن والفرح والحنين والعزيمة.

كما تضمنت الحلقة فقرة "الاستوديو التفاعلي" الذي يوثق أبرز اللحظات والانطباعات، ويقدّم صورة عن أجواء المقابلات وما يدور خلف الكواليس.

وتناولت فقرة «أعمدة النبط» حياة الشاعر مرشد البذال وإسهاماته الشعرية، بمشاركة أحفاده، إلى جانب نصار سطام الخمسان مدير إدارة ديوانية شعراء النبط في الكويت، وسلطت الضوء على سوق المباركية باعتباره أحد أهم مراكز الكويت الاقتصادية، مع إبراز ملامح النهضة العمرانية والأبراج الحديثة ورؤية الكويت المستقبلية.

وشملت الحلقة توثيق زيارة فريق "شاعر المليون" وأعضاء لجنة التحكيم إلى ديوانية شعراء النبط في الكويت، التي تعد منبراً شعرياً رائداً أسهم منذ تأسيسه في نشر الثقافة الشعرية ودعم المواهب الشابة والحفاظ على الشعر النبطي.

وعرضت الجولة الميدانية للفريق واللجنة في الكويت، والتي تضمنت حضور الحفل الذي أقامه شعراء الكويت احتفاءً بهم، إضافة إلى جلسة حوارية مع الشاعر طلال سعيد.

وتناولت الحلقة أيضاً ندوة حوارية جمعت بين أعضاء اللجنة وعدد من شعراء المواسم السابقة، استعرضوا خلالها ذكرياتهم المرتبطة بجولات الكويت عبر تاريخ المسابقة، وناقشوا تطور الشعر النبطي ودور الشعراء في الحفاظ على هذا الإرث.

واختتمت الحلقة بفقرة «البودكاست» التي شارك فيها بعض شعراء المواسم السابقة تجاربهم وانطباعاتهم، مستعرضين أبرز اللحظات والتحديات التي واجهوها، وأثر البرنامج في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في المشهد الشعري.