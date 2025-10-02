الإمارات تعتزم تطوير وإطلاق "التجمع الاقتصادي للفضاء" خلال المرحلة المقبلة

باريس في 2 أكتوبر/وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات، بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية مساهما رئيسيا في تنمية اقتصاد الفضاء وتعزيز الابتكار والأبحاث المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الفضائية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعالية استضافتها سفارة دولة الإمارات في الجمهورية الفرنسية، لتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة "مداري سبيس" الإماراتية، وشركة "أفالانش" الفرنسية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير مراكز البيانات الفضائية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لدعم الابتكار وتسريع وتيرة المشاريع المشتركة في قطاع الفضاء.

حضر الفعالية سعادة فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، والدكتور شريف الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة "مداري سبيس"، ونخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص العامل في صناعات الفضاء والمؤسسات الأكاديمية في كل من الإمارات وفرنسا.

وقال معالي عبدالله بن طوق إن الشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية في قطاع الفضاء هي شراكة متينة واستراتيجية وتشهد تعاوناً مستمراً وطويل الأمد بين الوكالات والمؤسسات المعنية في البلدين، حيث يعمل الجانبان على توسيع طموحاتهما المشتركة في تكنولوجيا الفضاء، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، ومراقبة الأرض،وتطوير القدرات الفضائية السيادية.

وأضاف معاليه أن قطاع الفضاء يشكّل محركاً رئيسياً للتنمية ضمن رؤية دولة الإمارات للمستقبل، حيث تعتزم الدولة تطوير وإنشاء (التجمع الاقتصادي للفضاء)، في إطار السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، بما يعزز تنافسيتها العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية ودعم الابتكار في هذا المجال، وبالتالي ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا لاقتصاد الفضاء في المنطقة والعالم".

وأكد معاليه أهمية الشراكات الدولية ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتطوير اقتصاد الفضاء، وأن العمل على إطلاق التجمع الاقتصادي للفضاء يفتح فرصاً واسعة لتنمية التعاون ونقل المعرفة وتحقيق المنافع المتبادلة مع كافة الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين "مداري سبيس" و"أفالانش" يمثل فرصة قيّمة لتوسيع الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع فرنسا في هذا القطاع المستقبلي.

وأشاد معاليه خلال كلمته بجهود شركة "مداري سبيس" في بث روح الابتكار في الجيل الجديد من رواد الأعمال الإماراتيين، وأوضح أن المشروع الذي تعمل عليه الشركة يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على ابتكار حلول متقدمة، ويجسد التقاء الاستثمار بالتكنولوجيا في خدمة مستقبل اقتصاد الفضاء.