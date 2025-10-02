"الأولمبياد الخاص" للسيدات يواجه نظيره الإيطالي في مونديال "الطائرة الموحدة" ببولندا

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ أكدت لجنة المنتخبات في الأولمبياد الخاص الإماراتي، اكتمال الاستعدادات لخوض المواجهة الأولى في كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة، لفئة السيدات، أمام المنتخب الإيطالي، يوم 5 أكتوبر الجاري.

وأعلنت اللجنة مغادرة البعثة إلى بولندا بعد غد السبت، للمشاركة في البطولة ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إيطاليا، والهند وناميبيا، والمقررة إقامتها من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري، بتواجد 16 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكدت أن القائمة النهائية تضم 12 لاعبة، بواقع 6 لاعبات من فريق "الشريك الموحد"، هن أمل البلوشي، وحصة الجابري، ورقية البلوشي، ومروى خالد، وحنان البلوشي، وحصة البلوشي، بالإضافة إلى فريق الأولمبياد الخاص، الذي يضم 6 لاعبات أيضاً هن مهرة الكعبي، وزكية المازمي، وزليخة المنصوري، وخلود الشحي، وميثاء الفلاسي، وعائشة حاجي.