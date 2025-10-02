"محاربي الإمارات" تعلن تفاصيل نسختها الدولية الـ64 في أبوظبي

أبوظبي في 2 أكتوبر /وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة عن تفاصيل النسخة الدولية الـ64 من البطولة التي تقام في 22 أكتوبر الجاري، بصالة مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، في حدث استثنائي يشهد التنافس على 3 ألقاب.

يتنافس على الألقاب الثلاثة 6 مقاتلين إذ يلتقي في النزال الرئيسي الروسي عمرو ماجوميدوف مع الأرميني مارتن ميزهلوميان على لقب وزن الخفيف، بينما يواجه الصومالي محيي الدين أبوبكر نظيره البرازيلي إياجو ريبيرو على لقب وزن الذبابة في النزال الرئيسي الثاني، فيما يتنافس الأذربيجاني آصاف تشوبو روف مع المقاتل الأنجولي ديمارت بينا على لقب وزن الريشة، في النزال الرئيسي الثالث.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة، أن إقامة النسخة الدولية 64 من الحدث الدولي تحمل طابعا خاصا، إذ تشهد ولأول مرة منذ فترة طويلة التنافس على 3 ألقاب في ليلة واحدة، ما يجعلها واحدة من أقوى النسخ في تاريخ البطولة.

وأوضح درويش أن هذا الحدث يأتي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، ويسهم في ترسيخ مكانة العاصمة وجهة عالمية ومركزا دوليا للفنون القتالية المختلطة.