اتحاد الهجن ومركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة يقدمان 30 فحلاً أصيلاً لعدد من المضامير العربية

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/أعلن اتحاد سباقات الهجن ومركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، تقديم 30 فحلاً أصيلاً، إلى عدد من الدول العربية الشقيقة.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم أن الخطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الإبل العربية الأصيلة، بدعم القيادة الرشيدة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال سباقات الهجن، والاهتمام بالإبل بوصفه موروثا ثقافيا واقتصاديا.

تشمل المبادرة مضمار الشيخ زايد لسباقات الهجن في وادي رم بالمملكة الأردنية الهاشمية، وميدان العلمين لسباقات الهجن في محافظة مرسى مطروح بجمهورية مصر العربية، وميدان الشيخ زايد لسباقات الهجن في إقليم طنطان بالمملكة المغربية، وميدان موريتانيا لسباقات الهجن في العاصمة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأوضح الاتحاد أن الخطوة تجسد حرص دولة الإمارات على تمكين هذه الدول من الاستفادة من السلالات العربية الأصيلة، بما يسهم في تحسين الإنتاج، وتعزيز سباقات الهجن، وزيادة القيمة الاقتصادية للإبل، والحفاظ على نقاء السلالات، وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.

وأضاف أن المبادرة ترسخ أيضاً رؤية الإمارات في نشر ثقافة الاهتمام بالإبل، وصون هذا الموروث العربي، كجزء أصيل من الهوية العربية، وما تشكله دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً في مجال الإبل وسباقاتها، ومواصلة المبادرات التي تعزز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لتأكيد البعدين الحضاري، والإنساني لهذه الرياضة التراثية.