"خليفة التربوية " تبحث التعاون المشترك مع الوكالة الوطنية لتنمية الطفولة في رواندا

كيغالي في 2 أكتوبر / وام / بحث وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، خلال زيارته جمهورية رواندا آفاق التعاون المشترك مع عدد من المؤسسات والمنظمات الرواندية المتخصصة في تنمية الطفولة خاصة الوكالة الوطنية لتنمية الطفولة.

وأكد وفد الأمانة العامة للجائزة خلال الزيارة أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في رعاية وتمكين الطفولة المبكرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، مشيرا إلى أن طرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر يمثل أحد المبادرات الوطنية الرائدة التي تستهدف هذه الفئة وتهيئة بيئة محفزة لها على التنشئة الاجتماعية والبدنية والذهنية والمعرفية في سنوات التعليم المبكر والطفولة، وذلك استناداً إلى المعايير الدولية المرموقة التي تأخذ بها منظمات دولية متخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بهذا الشأن.

ترأس الوفد حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية وضم عدداً من أعضاء اللجنة المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وهم البروفيسور ستيفن بارنيت رئيس اللجنة مؤسس ومشارك للمعهد الوطني للتعليم المبكر وأستاذ التربية في جامعة جامعة روتجرز، والدكتورة جنا فليمنيج عضو اللجنة المانحة، مديرة تنمية الطفولة المبكرة في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وكانديس بوتجيتر – فائزة بجائزة خليفة التربوية في مجال التعليم المبكر (الدورة 17)، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطفل اللامحدود – جنوب أفريقيا .

وأكد الهوتي أهمية زيارة رواندا التي تعتبر واحدة من دول العالم البارزة في التنمية الوطنية ولديها نموذج متميز في التعليم والمعرفة وبناء الإنسان، منوها إلى أن وفد الجائزة بحث مع إنجابيري أسومبتا المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية الطفولة في رواندا ومونيمانا جيلبرت نائب المدير العام وعدد من المسؤولين في الوكالة آفاق التعاون المشترك وتعرف على مجالات عمل هذه المؤسسة التي انطلقت في العام 2020 بقرار رئاسي وتضطلع بمهمة تنمية الطفولة عبر تقديم خدمات متكاملة للأطفال منذ الولادة وحتى سن ما قبل المدرسة.

وأضاف أن الجانبين بحثا آليات التعاون المشترك فيما يتعلق بتنمية الطفولة من خلال إثراء برامج التعليم المبتكرة بالأبحاث والدراسات وطرق التدريس المتطورة، وتحفيز وتشجيع المعلمين مبدعي التغيير على تدشين مبادرات مبتكرة في مجال تعليم الطفولة .

من جانبه قدم ستيفن بارنيت رئيس اللجنة المانحة نبذة علمية حول مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي تم طرحه كأحد المبادرات الوطنية البارزة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في رعاية الطفولة المبكرة ويتضمن هذا المجال فئتين هما فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، ويحظى هذا المجال الذي طرح على مستوى العالم باهتمام كبير من مختلف المنظمات الدولية المتخصصة في رعاية الطفولة المبكرة ومن الجامعات والمراكز البحثية ذات العلاقة.

وتضمنت زيارة وفد الجائزة الاطلاع على مجالات عمل الوكالة الوطنية لتنمية الطفولة وأكدت إنجابيري أسومبتا المديرة العامة أهمية دور الوكالة في تهيئة مناخ معزز للنمو الصحي لجميع الأطفال منذ الولادة وحتى سن ما قبل المدرسة .