دبي تستضيف الكونجرس الدولي لجمعيات تربية النحل "أبيمونديا" عام 2027

دبي في 2 أكتوبر/وام/ أعلنت جمعية النحالين في دولة الإمارات اختيار دبي لاستضافة الدورة الخمسين من الكونجرس الدولي لجمعيات تربية النحل "أبيمونديا" عام 2027 لتكون المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث العالمي في العالم العربي.

جاء اختيار دبي بفضل جهود "فعاليات دبي للأعمال" التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

يُعد "أبيمونديا" الحدث الأبرز لمربي النحل على مستوى العالم ويجمع مشاركين من أكثر من 100 دولة من علماء وصناع قرار وخبراء في القطاع.

وتوفر استضافة دبي لنسخة اليوبيل الذهبي منصة للاحتفاء بإرث الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، وبحث مستقبل الاستدامة والابتكار في هذا المجال.

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن استضافة الكونجرس تعكس مكانة دبي مركزا عالميا للمؤتمرات والمعرفة.

فيما أشارت زهيرة نجراوي، رئيسة جمعية النحالين، إلى أن شعار المؤتمر "تربية النحل من أجل المستقبل: تثقيف، وابتكار، واستدامة" يجسد الحاجة لمواجهة تحديات المناخ وشح المياه.

من جانبه، أكد جيف بيتيس، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، أن استضافة دبي للحدث العالمي فرصة لتسليط الضوء على خبرات المنطقة في تربية النحل بالبيئة الصحراوية.

يصاحب المؤتمر معارض وجولات وأنشطة شبابية ومجتمعية، ما يعزز مكانة الإمارات لاعباً محورياً في مستقبل صناعة النحل عالمياً .