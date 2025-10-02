طيران الإمارات وفلاي دبي توقعان مذكرتي تفاهم مع مالية دبي لدعم "استراتيجية دبي اللانقدية"

دبي في 2 أكتوبر/وام/ شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة والرئيس الأعلى لفلاي دبي، توقيع طيران الإمارات وفلاي دبي مذكرتي تفاهم مع دائرة المالية في حكومة دبي، بهدف تعزيز مبادرات الدفع الرقمي ودعم مستهدفات "استراتيجية دبي اللانقدية"، وبما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي، وذلك بحضور معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لمالية دبي.

وقّع مذكرتي التفاهم عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وحمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، وأحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، وذلك بحضور عدد من القيادات العليا في مجموعة الإمارات وفلاي دبي ومالية دبي.

كانت دبي قد استقبلت أكثر من 18.7 مليون سائح في عام 2024، ويمثل السياح الذين يعتمدون على الدفع النقدي شريحة كبيرة غير مستثمرة بعد، ما يتيح فرصة واعدة لتسريع اعتماد حلول الدفع الرقمية في أوساط السياح، وفتح آفاق واسعة أمام هذا التحول.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن شراكتنا الاستراتيجية مع مالية دبي تشكل فرصة مهمة لتسريع وتيرة اعتماد حلول الدفع الرقمي ضمن منظومة السياحة في الإمارة، ومن شأن توظيف خبراتنا المشتركة وبنيتنا التحتية المتقدمة أن يدعم رؤية دبي لمجتمع غير نقدي ويسهم بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن خلال هذا التعاون فإننا نعمل على تمكين نموذج للسياحة الرقمية المتكاملة يوفّر تجارب سلسة وغنية للزوار، ويشكّل في الوقت ذاته نموذجاً رائداً يحتذى للمدن العالمية الأخرى.

وأوضح أن شبكة وجهاتهم الواسعة ستدعم الترويج لمنظومة دبي اللانقدية على الصعيد الدولي، بما يشجع ملايين الزوار سنوياً على اعتماد الحلول الرقمية الآمنة منذ بداية رحلتهم وعملية حجز التذاكر.

من ناحيته، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن الشراكة مع طيران الإمارات وفلاي دبي محطة مهمة في مسيرة تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، مشيرًا إلى إسهامها في توسعة نطاق الاعتماد على المدفوعات الرقمية لتشمل شريحة واسعة من الزوار والسياح الذين تستقطبهم دبي سنوياً.

وقال إن تعزيز قنوات الدفع الذكية والآمنة يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للسياحة الرقمية والاقتصاد المبتكر، ويعكس التزامنا بتسريع التحول نحو مجتمع لانقدي يحقق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة المالية.

من جانبه، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، إن شراكتنا مع مالية دبي تعكس حرصنا على دفع استراتيجية دبي اللانقدية نحو آفاق أوسع، انطلاقاً من التزام فلاي دبي الراسخ بتبني الحلول الرقمية، كما ستتيح لنا هذه الشراكة تعزيز تجربة السفر لملايين الزوار الدوليين الذين يختارون دبي سنوياً، فيما سيسهم في تبسيط المدفوعات الرقمية وجعلها أكثر أماناً وسهولة.

من جانبها، أكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أن توسعة نطاق المدفوعات الرقمية للزوار والسياح يثري تجربة السياحة الذكية، ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإمارة.

وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز التعاون عبر عدة محاور تشمل تبادل الخبرات والمعرفة الفنية وأفضل الممارسات في حلول الدفع غير النقدي ضمن منظومة السفر والسياحة.

وستبحث الناقلتان مع مالية دبي فرص عقد ورش وجلسات تدريبية، وتقييم اتجاهات اعتماد المدفوعات لدعم جهود التخطيط الاستراتيجي.

وسيركز التعاون على السياح والمسافرين القادمين إلى دبي عبر تطوير مبادرات تعزز تجربة الدفع الرقمي وتوسع نطاقها لتكون أكثر شمولاً.

وستدرس الناقلتان والدائرة إطلاق حملات تسويقية مشتركة لتعزيز وعي الزوار بالمدفوعات الرقمية، وتقديم حوافز تشجع على اعتمادها، بالإضافة إلى توفير حلول متنوعة مثل الدفع اللاتلامسي.

وأُطلقت استراتيجية دبي اللانقدية العام الماضي بهدف الوصول بنسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% من إجمالي المعاملات المالية بنهاية عام 2026، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بأكثر من 8 مليارات درهم سنوياً، من خلال خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

