"كهرباء دبي" تنضم إلى تحالف "فيباك"

دبي في 2 أكتوبر/وام/ انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي العالمي "ڨيباك"، لتصبح أول مؤسسة خدماتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى هذا التحالف الذي يضم نخبة الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع أنظمة الطاقة.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ 27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2025" بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقع اتفاقية الانضمام المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبرانت هيب، رئيس تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي "ڨيباك".

وأكد الطاير، أهمية الانضمام إلى تحالف "ڨيباك" الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة ويتيح تبادل أفضل الممارسات العالمية وأحدث الحلول المبتكرة لتطوير أنظمة مستدامة تواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة والمياه، إضافة إلى مشاركة الخبرات و التجارب الرائدة في مجال الشبكات الذكية والبنية التحتية المتقدمة.