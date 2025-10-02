مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض مشاريعه التطويرية و خطته الاستراتيجية

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ استعرض مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال اجتماعه برئاسة معالي حمد بن

عبد الرحمن المدفع رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس المشاريع التطويرية والخطة الاستراتيجية التي تمتد حتى 2032.

وأكد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية أهمية المشاريع والمبادرات التي يتبناها الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد جمع الوثائق وحفظها،والمبادرات الخاصة بالمكتبة الوطنية وسبل تطويرها،والدور الذي يؤديه في إطار التنشئة الوطنية للأجيال،وخدمة مجتمعات المعرفة.

وثمن التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالخطة الاستراتيجية التي يعمل من خلالها على تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتوثيق وحماية التاريخ والإرث الثقافي الإماراتي الأصيل، وترسيخ الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الأرشفة والتوثيق وفي مجال المكتبة الوطنية لتعزيزالكفاءة والابتكار.

ولفت معالي رئيس مجلس الإدارة إلى الدور المحوري للأرشيف والمكتبة الوطنية في تفعيل عمل اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة والذي يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الأرشيفي للوطن، وخطوة راسخة نحو تحقيق التوافق المنشود بين سياسة الأرشيف والمكتبة الوطنية والسياسات المتبعة في مختلف الجهات المحلية ضمن كل إمارة في مجال حفظ الوثائق وتنظيمها بما ينسجم وتطلعات القيادة الرشيدة.

واستعرض مجلس الإدارة التقرير المالي للنصف الأول لعام 2025، ومشروع موازنة الأرشيف والمكتبة الوطنية ومستجدات تنفيذ استراتيجيته، واعتمد الحساب الختامي لعام 2024، وأثنى على تقارير التدقيق الداخلي للنصف الأول من العام الجاري.