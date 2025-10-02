"إسعاف دبي" تنظم ورشا توعوية خلال " ويتيكس 2025"

دبي في 2 أكتوبر/ وام / نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال مشاركتها في الدورة الـ 27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2025" ورشا توعوية متخصصة في مجال الإسعاف والإسعافات الأولية ، وذلك في إطار جهودها لنشر الثقافة الصحية وترسيخ مفاهيم الاستجابة الطارئة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وركزت المؤسسة خلال الحدث على توعية الجمهور بأهمية سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، وتزويدهم بإرشادات عملية للتعامل مع الإصابات والحالات الحرجة، بما يسهم في رفع جاهزية الأفراد وتعزيز قدرتهم على التصرف السليم في المواقف الطارئة.

وقدمت المؤسسة 5 ورش توعوية حول الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز رجفان القلب، على مدار أيام المعرض، للمشاركين والزوار .

واستعرضت منصتها "أسعفني"، التي تهدف إلى استقطاب المتطوعين في مجال الإسعاف بعد حصولهم على رخصة التدريب، مما يتيح لهم أن يكونوا عناصر فعالة في المجتمع قادرين على تقديم المساعدة في الحالات الطارئة من مواقعهم المختلفة.