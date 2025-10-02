"أبوظبي للصحة العامة" يطلق حملة توعية جديدة بشأن سرطان الثدي

أبوظبي في 2 أكتوبر / وام/ أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء، اليوم حملة توعية جديدة بشأن مكافحة سرطان الثدي تحت شعار “اهتمي بالأهم” تهدف إلى إحداث تحول فعلي في سلوكيات السيدات من مجرد الوعي إلى اتخاذ الخطوة العملية بإجراء فحوصات الكشف المبكر.

وكشفت إحصاءات أن 90% من النساء في إمارة أبوظبي على وعي بأهمية الفحوصات الوقائية، غير أن الخوف من النتائج، والتردد في اتخاذ القرار، وتأجيل حجز المواعيد، لاتزال تشكّل أبرز العوائق التي تحول دون القيام بهذه الخطوة البسيطة القادرة على إنقاذ الحياة.. ومن هذا المنطلق، جاءت حملة "اهتمي بالأهم" التي تخاطب النساء من واقع حياتهن اليومية، لتذكّرهن بأهمية منح صحتهن الأولوية القصوى.

يساهم الكشف المبكر في رفع فرص الشفاء إلى أكثر من 90% عند اكتشاف المرض في مراحله الأولى، وهو ما انعكس بوضوح في عام 2024 حين جرى تشخيص أكثر من 80% من الحالات في مرحلة مبكرة، بينما خضعت أكثر من 34 ألف إمرأة للفحص بزيادة بلغت 31% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي تعوّل عليه الحملة الجديدة لتعزيز هذا النجاح من خلال الدعوة إلى الشجاعة بدلاً من التردد، والإقدام على حجز الفحص بدلاً من التأجيل، والسعي إلى الاطمئنان بدلاً من المخاطرة.

وتوصي الحملة النساء اللواتي بلغن سن الأربعين بإجراء تصوير شعاعي للثدي (ماموجرام) كل سنتين، فيما يُنصح النساء بين 20 و39 عاماً بإجراء فحص سريري للثدي كل ثلاث سنوات، مع إمكانية إجراء تقييم للمخاطر للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و39 عاماً.

وأكد سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن الفحص المبكر يمثل عاملاً حاسماً في تحسين فرص العلاج والشفاء، مشيراً إلى أن سرطان الثدي ما زال يؤثر على العديد من النساء، وأوضح أن هذه الحملة تشكل جزءاً من استراتيجية المركز الأوسع لدمج الوقاية في أنماط الحياة اليومية، وجعل الفحص ممارسة روتينية متاحة وموثوقة للجميع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة في المركز، أن الحملة مبنية على الأدلة العلمية والإحصاءات الوطنية، وتهدف إلى معالجة العوامل السلوكية والثقافية التي تؤخر التشخيص، مؤكدة ضرورة استبدال الخوف والارتباك بالتمكين والوضوح والسهولة .

وأشارت إلى أن الفحص بسيط وآمن وقادر على إنقاذ الحياة، وأن دور المركز يتمثل في ضمان معرفة كل امرأة بموعد ومكان وطريقة الحصول عليه.