15 خيلا تشارك في " السباق التجريبي" الأول بمضمار ميدان

دبي في 2 أكتوبر/وام/ شاركت 15 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 4 أشواط، ضمن السباق التجريبي الأول في الموسم الجديد أمس على مضمار ميدان، لمسافة 1000 متر.

وأوضحت هيئة الإمارات لسباق الخيل في بيان اليوم، أن السباق تضمن شوطاً للخيول المهجنة الأصيلة، و3 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بعد اكتمال إجراءات التسجيل للخيول المشاركة من خلال "بوابة المدربين".

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن السباق التجريبي الأول شهد نجاحاً كبيراً يؤكد الاستعداد الكبير للمشاركة في فعاليات الموسم الجديد، بمشاركة 3 مشرفين، و3 حكام.

وأضاف أن السباقات التجريبية ستجرى تباعا في مختلف المضامير خلال شهري أكتوبر الجاري، ونوفمبر المقبل، بإقامة السباق الثاني في مضمار جبل علي يوم 8 أكتوبر، والثالث في مضمار ميدان يوم 15 أكتوبر، والرابع في مضمار العين يوم 22 من الشهر نفسه.

ونوه إلى استمرار السباقات التجريبية على مضمار ميدان، أيام 29 أكتوبر الجاري و12 و26 نوفمبر المقبل، ومضمار جبل علي يومي 5 و19 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى إقامة السباقات التجريبية بعد شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى نهاية الموسم.