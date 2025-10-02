الإمارات تتضامن مع ناميبيا في مواجهة حرائق محمية إيتوشا

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية ناميبيا الصديقة في مواجهة الحرائق التي اندلعت في محمية إيتوشا الوطنية، إحدى أكبر محميات الصيد في أفريقيا، والتي تسببت في أضرار واسعة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تضامنها وخالص مواساتها إلى الحكومة الناميبية والشعب الناميبي الصديق في هذا المصاب.