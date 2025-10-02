"أدنوك للتوزيع" تنجز 26 مليون معاملة غير مرتبطة بالوقود في النصف الأول بنمو 10.4٪؜

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للتوزيع” أن أعمال التجزئة غير المرتبطة بالوقود سجلت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025 بعدما ارتفع عدد متاجر التجزئة التابعة للشركة إلى 379 متجراً مقارنة بـ 365 متجراً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال اللمكي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة "واحة من أدنوك" إن عدد المعاملات غير المرتبطة بالوقود ارتفع بنسبة 10.4 بالمائة لتصل إلى 26 مليون معاملة مقابل 23.5 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2024 فيما صعد معدل التحويل في المتاجر إلى 26.3 بالمائة بما يعكس تحسناً في تجربة العملاء وكفاءة العمليات.

وأوضح اللمكي أن الشركة تعمل حالياً على تزويد أكثر من 50 محطة خدمة بالطاقة الشمسية خلال العام الجاري 2025، وذلك في إطار التزامها بتعزيز كفاءة الطاقة وتبني حلول مستدامة تدعم أهدافها البيئية.

وأشار إلى أن “أدنوك للتوزيع” تخدم يومياً أكثر من 650 ألف عميل من خلال شبكة تضم أكثر من 520 متجراً في كل من الإمارات والسعودية ومصر بما يعكس اتساع حضورها الإقليمي وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء في مختلف الأسواق.

وفيما يتعلق بإعادة إطلاق هوية العلامة التجارية “واحة من أدنوك” أكد اللمكي أن الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً يتجاوز مجرد تغيير الاسم أو الشعار حيث تعزز مكانة الشركة وجهة محلية أولى للقهوة والتسوق أثناء التنقل وتدعم استراتيجيتها الخمسية (2024 – 2028) الهادفة إلى مضاعفة نمو معاملات الأعمال غير المرتبطة بالوقود وتقليل الاعتماد على إيرادات الوقود التقليدية.

وأضاف أن "أدنوك للتوزيع" تتحول تدريجياً إلى شركة بيع بالتجزئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 20 مبادرة نشطة يتم من خلالها تحسين توزيع المتاجر وتخصيص المنتجات وتعزيز تجربة العملاء عبر عروض مخصصة فائقة الدقة، لافتاً إلى أن 90 بالمائة من الجمهور أبدوا تفاعلاً إيجابياً مع شعار "واحة من أدنوك" الجديد.

وأشار إلى أن الهوية الجديدة يتم إطلاقها تدريجياً في 379 متجراً منها أكثر من 250 متجراً تقدم قهوة الباريستا إلى جانب التوسع في تطوير خدمات السيارات ومراكز الخدمة المتكاملة وعقد شراكات مع مطاعم سريعة من الفئة الأولى بما يعزز مكانة الشركة كوجهة يومية متميزة.

وأوضح اللمكي أن الشركة حققت نمواً تجاوز 15 بالمائة في إجمالي الأرباح من أعمالها غير المرتبطة بالوقود مدعوماً بزيادة عدد المعاملات وارتفاع معدل تحويل الزوار إلى مشترين في متاجر التجزئة إلى جانب تطوير خدمات غسيل السيارات وإطلاق مبادرات جديدة في مجال إدارة العقارات.

ونوّه إلى أن نتائج النصف الأول من عام 2025 عكست أداءً متميزاً، حيث ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 14.9 بالمائة وعدد المعاملات بنسبة 10.4 بالمائة، فيما سجلت أعمال الشركة في الإمارات نمواً يومياً بنسبة 11 بالمائة مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح “أدنوك للتوزيع” في بناء محرك نمو مستدام عالي الربحية يعزز القيمة طويلة المدى للمساهمين.