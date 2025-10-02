(91) دولة في تحالف الاقتصاد الأخضر العالمي و (15)أخرى تستكمل إجراءات انضمامها

دبي في 2 أكتوبر /وام/ أكد عبدالرحيم سلطان، مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن المنظمة رسخت موقعها شريكا رئيسيا للدول في مسيرة التحول نحو التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تحالف الاقتصاد الأخضر العالمي الذي أطلقته المنظمة بالتعاون مع دولة الإمارات يضم اليوم 91 دولة عضواً تستفيد من برامج وخدمات متنوعة تشمل بناء القدرات، والدعم الفني والمالي، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة بين الأعضاء.

وقال سلطان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن 15 دولة أخرى في طور استكمال إجراءات الانضمام خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن تزايد عدد الدول الأعضاء يعكس الثقة الدولية في دور المنظمة بوصفها شريكا استراتيجيا في دعم جهود التحول الأخضر عالمياً، مشدداً على أن المنظمة ستواصل العمل مع شركائها لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة، التمويل المستدام، وتطوير المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن المبلغ المرصود للمشروعات ضمن إطار المنظمة يبلغ 1.1 مليار دولار،غير أنه مخصص حصراً للمشروعات التي يتم اعتمادها باعتبارها مشروعات خضراء، مؤكداً أن المرحلة الحالية تركز على استكمال برامج بناء القدرات قبل الانتقال إلى مرحلة الصرف على المشاريع الفعلية.