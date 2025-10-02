الوطني الاتحادي والبرلمان النيوزيلندي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ التقى سعادة سعيد راشد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم بمقر المجلس بأبوظبي، سعادة تيم فان دي مولين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في برلمان نيوزيلندا بحضور سعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.

أكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وتطورها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية

وبحث الطرفان آليات تعزيز التعاون البرلماني بين البرلمانين الصديقين بما يواكب مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات والممارسات البرلمانية، والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقا إلى سبل تعزيز التعاون البرلماني في المجال التشريعي، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والقوانين الداعمة للاستثمار المستدام، وأكدا أهمية التشريعات الاقتصادية المرنة لمواكبة مسارات النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعات الحيوية، بما يحقق النمو والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية، واتفاقية حماية وتعزيز الاستثمارات، لتعزيز الفرص الاستثمارية المستدامة في قطاعات الزراعة والخدمات والتقنية والطاقة المتجددة، وتوفير الضمانات القانونية للمستثمرين، وتعزيز الثقة المتبادلة.

وشدد الجانبان على أن الاتفاقية الشاملة تستهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2032.