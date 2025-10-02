طرق الشارقة تستعرض مشاريع ذكية تعزز مستقبل النقل المستدام خلال"جلوبال ريل 2025"

الشارقة في 2 أكتوبر/وام/ شاركت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" وقدمت مشاريع نوعية وذكية، من شأنها تحقيق الاستدامة في قطاع النقل، وتعزيز الجاهزية المستقبلية للبنية التحتية في الإمارة، مواكبةً للتطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، بما ينسجم مع رؤية حكومة الشارقة في تطوير منظومة النقل العام، وتبني أحدث الحلول التقنية لخدمة المجتمع.

وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المشاريع التي تم الكشف عنها خلال المعرض تعد نتاج جهود متواصلة شاركت فيها الإدارات المعنية في الهيئة، لتحقيق الإضافة النوعية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة، مع ضمان تأمين وسائل نقل أكثر أماناً بالاعتماد على التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الهيئة تركز في جميع مبادراتها على الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتقديم خدمات تواكب احتياجات السكان والزوار، مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية ستشهد المزيد من الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتدعم توجهات الاستدامة البيئية.

ونوه إلى أن الهيئة عرضت خلال مشاركتها مشروعين رئيسيين، أولهما كاميرات المراقبة الذكية في مركبات الأجرة، والتي طبقت من خلال تزويد كل مركبة بخمس كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ثلاث منها داخلية تشمل قمرة القيادة والمقعد الخلفي لمستقلي المركبة إلى جانب كاميرتين خارجيتين للتصوير الأمامي والخلفي أما المشروع الثاني فيتمثل في الشاشات الإلكترونية المخصصة لعرض تواقيت وصول الحافلات في نقاط التوقف داخل الإمارة، إذ جرى تثبيتها بجانب غرف الانتظار لتزويد الركاب بمعلومات دقيقة وفورية عن مواعيد الرحلات، الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة مستخدمي النقل الجماعي ورفع مستوى رضاهم.

وأوضح العثمني أن الهيئة شاركت كذلك في المعرض من خلال مشروع غرفة التحكم المروري، التي تتيح ربط جميع إشارات المرور في موقع واحد، بما يتيح مراقبة الحركة والكثافة المرورية بشكل مباشر، والتعرف على عدد المركبات في التقاطعات، ومن ثم ضبط التوقيتات وربط الإشارات ببعضها لتأمين انسيابية أكبر في حركة المركبات، وهو ما يعرف بظام «المرور الأخضر».

وفي السياق ذاته، عرضت الهيئة مشروع جهاز الأولوية المرورية لمركبات الطوارئ مثل الإسعاف والدفاع المدني والشرطة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويتيح لمركبات الطوارئ إمكانية تغيير الإشارة إلى اللون الأخضر على بعد يصل إلى 750 متراً قبل وصولها إلى التقاطع، بما يضمن سرعة وصول المركبات،ويعزز السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، إضافةً إلى تقليل زمن الاستجابة ومنع تعطل المركبات في حالات الازدحام.

وذكر أن جناح الهيئة استعرض أيضاً مشروع نظام إدارة أسطول الحافلات بين المدن وبيع التذاكر، وهو نظام متكامل يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة للركاب، بالتقنيات الحديثة لتتبع الحافلات واستخدام التذاكر الإلكترونية ويتيح النظام متابعة دقيقة لمسار الحافلة وموقعها لحظة بلحظة، وعدد الركاب، ومستوى التزام السائق بخط السير، إلى جانب رصد حالات التوقف المفاجئ أو القيادة بسرعة وبطيش مما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق