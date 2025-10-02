جامعة الفجيرة تطلق "صندوق الوقف المعرفي"

الفجيرة في 2 أكتوبر /وام/ أطلقت جامعة الفجيرة صندوق الوقف المعرفي الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم البرامج الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وتمكين الطلبة عبر المنح الدراسية وتقديم الدعم المالي للمتعثرين، وصرف العوائد بما يخدم العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجامعة اليوم بمقرها في الفجيرة، بحضور الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة و سعادة ميرزا الصايغ رئيس صندوق الوقف، وأعضاء من مجلس أمناء الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.

وأوضح الجاسم أن أوجه استخدام أموال الصندوق تشمل دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية الجامعية، وتمويل المبادرات المجتمعية، إلى جانب تقديم المنح الدراسية للطلبة.

وأكد أن الجامعة، حرصاً منها على الشفافية في إدارة الصندوق، ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إدارته وتقديم تقارير دورية للمساهمين وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة.

ولفت إلى أن الخطوات المرحلية لإطلاق الصندوق ستبدأ بتمويل المنح الدراسية ومشاريع البحث العلمي والابتكار، على أن يتوسع تدريجياً ليغطي مشاريع استراتيجية طويلة المدى.

من جانبه أكد ميرزا الصايغ رئيس صندوق الوقف المعرفي أن فلسفة الصندوق تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع قائم على المعرفة يعزز التعليم والابتكار والبحث العلمي والاستدامة، مشدداً على أن الجامعة تحتفي بجميع المساهمين والداعمين من خلال مبادرات تكريمية متنوعة، مثل إطلاق كراسي بحثية، وإنشاء مبانٍ ومراكز وقاعات تحمل أسماء كبار المساهمين، إضافة إلى المنح الدراسية والمشاريع التعليمية، وإبراز أسمائهم في المنصات الرسمية للجامعة، ومنحهم أوسمة وشهادات تقدير.

