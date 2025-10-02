معهد الشارقة للتراث يشيد بنجاح ملتقى الراوي

الشارقة في 2 أكتوبر/وام/ أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة لملتقى الشارقة الدولي للراوي أن الدورة الخامسة والعشرين للملتقى التي عقدت تحت شعار«حكايات الرحالة» شكّلت قاعدة صلبة لانطلاقة جديدة في مسيرة الحدث.

وتوجه المسلم في تصريحات له بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته وتوجيهاته ودعمه المتواصل لأعمال الملتقى وأنشطة المعهد كافة وعبر عن امتنانه للدول والجهات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح فعاليات الملتقى داخلياً وخارجياً.

وأوضح المسلم أن هذه الدورة تميزت بمشاركة 37 دولة، وأكثر من 90 شخصية بين رواة وباحثين وأكاديميين من بينهم 33 سارد حكاية و56 مشاركاً في البرنامج العلمي إلى جانب ثلاثة مدربين قدموا ورشاً تخصصية.

ولفت إلى أن الملتقى احتضن أكثر من 100 ورشة، فضلاً عن إصدار 40 كتاباً جديداً ضمن سلسلة «عيون الرحلات » ومدونة الرحلات العربية.

وأضاف أن هذه الفعاليات مجتمعة جعلت من الملتقى حدثاً عالمياً متفرداً ومرجعاً أساسياً لفنون السرد والحكاية وتجارب السفر عبر العصور.

من جانبها، أوضحت عائشة راشد الحصان الشامسي، مديرة المركز العربي للتراث الثقافي المنسق العام للملتقى، أن الجديد هذا العام تضمن إطلاق ورشة «السرد البصري»، ومشروع «مختبر اللهجات»، وبرنامج الراوي لإعداد الساردين (الدورة الأولى – فئة البالغين) مشيرة إلى أن الملتقى شهد تكريم شخصيات بارزة أبرزها معالي محمد أحمد المر من الإمارات (الشخصية الفخرية)، والدكتورة كلاوديا ماريا من إيطاليا (الشخصية الاعتبارية)، إضافة إلى تكريم الوفاء للمبدعين لكل من الدكتور علي الشالوبي من الإمارات والفنانة أمينة كوسطو من المغرب.

