جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في "مؤتمر جودة التعليم "بداغستان

محج قلعة في 2 أكتوبر/وام / تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في المؤتمر العلمي والعملي الدولي بعنوان “جودة التعلم: نحو تعليم فعّال ومستدام”المنعقد حاليا في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية بمشاركة واسعة من وزراء التربية والتعليم والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وألقى سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، كلمة حول "جودة التعليم"، أكد فيها أن معايير الجودة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية تشمل الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية، وتقريب نظريات التربية الحديثة إلى الواقع العملي، وترسيخ القيم التربوية مثل التسامح والمواطنة.

وقال إن الابتكار واستشراف المستقبل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تعليم فعّال ومستدام، مشدداً على أن جودة التعليم الحقيقية تكمن في قدرته على صناعة إنسان يتمتع بمواطنة صالحة، متسامح ومبتكر، قادر على الإسهام في بناء مستقبل أفضل.

يأتي هذا المؤتمر الذي تختتم أعماله غدا ثمرة شراكة استراتيجية بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة داغستان التربوية الحكومية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في تطوير منظومات التعليم والارتقاء بجودته.