بالشراكة مع جناح الإمارات .. معرض الفرس للجديدة يكرم الفائزين بمسابقة الرسم

الجديدة - المغرب في 2 أكتوبر / وام / كرم معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية الفائزين في مسابقة الرسم التي أقيمت بالشراكة مع جناح دولة الإمارات وبدعم من هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، عن موضوع "العناية بالخيل، رابطة وصل بين ممارسات الفروسية".

جرت المسابقة ضمن فئتي (الرسم بالرصاص، والرسم بالطلاء)، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ 16 من المعرض الذي يقام برعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ويستمر حتى 5 أكتوبر الجاري في مدينة الجديدة بالمغرب.

حضر التكريم، سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وزايد ساري المزروعي مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وهشام عبقري مدير مديرية الفنون بوزارة الثقافة في المغرب، والدكتور الحبيب مرزاق مندوب جمعية معرض الفرس بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين وجمع من زوار المعرض.

شهدت المسابقة التي خصصت للفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة، مشاركة واسعة من الطلاب من 6 مناطق مختلفة، وأسفرت نتائجها عن فوز علاء الدين حسني بالمركز الأول لفئة الرسم بالرصاص والفحم، وحل الصديقي انزل في المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب ياسين الطلقي، وفي فئة الرسم بالطلاء فازت رانيا الكوش بالمركز الأول، وبشرى أفشار بالمركز الثاني، وملاك حمدي العلوي بالمركز الثالث.

وعلى صعيد آخر أعلنت لجنة التحكيم في المسابقة الشعرية التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية ضمن برنامج المشاركة في المعرض، عن أسماء المتأهلين الـ 15 الذين سيخوضون المنافسات النهائية للمسابقة.

ومن المقرر أن يلقي اﻟﺷﻌراء غدا قصائدهم أﻣﺎم اﻟﺟﻣھور ولجنة التحكيم المؤلفة من (الدكتور محمد حجو رئيساً للجنة، الشاعرة شيخة المطيري، الدكتور عماد خلف، والدكتور مراد القادري)، في جناح دولة الإمارات بمعرض الفرس للجديدة، وذلك لاختيار الشعراء الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى.