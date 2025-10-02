شرطة دبي تحصد جائزة WITSA العالمية عن فئة الحلول الرقمية الناشئة

دبي في 2 أكتوبر/ وام / فازت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، بجائزة التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات (WITSA)، عن فئة الحلول الرقمية الناشئة، تقديراً لجهودها المبتكرة في توظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة لدعم منظومة التدريب الشرطي والأمني.

جرى تكريم الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في الصين تايبيه، ضمن فعاليات قمة WITSA العالمية للذكاء الاصطناعي 2025، والتي جمعت نخبة من قادة التكنولوجيا والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وأكد العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، أن هذا الفوز يُضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي الحافل بالريادة والابتكار، مشيراً إلى أن هذا التتويج يعكس الرؤية الإستراتيجية في مواكبة التحولات الرقمية، وتبني الحلول التقنية الذكية في التدريب الأمني، بما يعزز قدرات الكوادر الشرطية ويدعم مسيرة الريادة العالمية في العمل الشرطي والأمني.

وقال العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، إن الجائزة تعكس نجاح جهود شرطة دبي في تطوير بيئة تدريبية متكاملة، مشددا على أن البرامج التدريبية المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، تسهم في رفع كفاءة الضباط والأفراد، وتكسبهم خبرات عملية تحاكي الواقع وتواكب تحديات المستقبل.

وأوضح العميد الدكتور منصور الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، أن المركز بات منصة عالمية رائدة في تقديم حلول التدريب الافتراضي، وأن الفوز يمثل حافزاً لمواصلة الابتكار.

وأشار إلى أن الأنظمة المطورة بالمركز تحاكي بيئات واقعية عبر تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي، الأمر الذي يتيح للمتدربين خوض تجارب عملية آمنة وفعّالة، مؤكدا أن هذا التقدير العالمي من مؤسسة مرموقة مثل WITSA يعزز مكانة شرطة دبي في تبني الحلول المستقبلية.

ويشكل هذا الفوز في فئة الحلول الرقمية الناشئة دليلا جديدا على التزام شرطة دبي بتعزيز الابتكار في العمل الشرطي، وترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني التقنيات المستقبلية في مجالات الأمن والتدريب.