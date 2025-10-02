12,309 مبان منجزة في أبوظبي خلال النصف الأول من 2025

أبوظبي في 2 أكتوبر / وام / شهدت إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، إنجاز 5767 مبنى شاملة الانتهاء من إنشاءات جديدة إلى جانب التعديل، والإضافات، ليصل إجمالي الإنجاز في أول ربعين إلى 12,309 مبان.

وكشفت البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل ومركز الإحصاء - أبوظبي أن مدينة أبوظبي نالت النصيب الأكبر من عدد البناء المنجز في الربع الثاني بعد الانتهاء من 4362 مبنى معظمها بناء جديد، تلتها مدينة العين التي أنجزت 1960 مبنى، فيما أنجزت منطقة الظفرة 220 مبنى.

وبلغ إجمالي تراخيص البناء التي تم إصدارها خلال الفترة ذاتها نحو 2571 رخصة جديدة، توزعت حسب الغرض من البناء، شاملة الاستخدامات التجارية، والصناعية، والسكنية، والزراعية، والمرافق العامة، وغيرها، وبلغ إجمالي الرخص في النصف الأول نحو 4994 رخصة.

وسجلت الرخص السكنية في الربع الثاني النصيب الأكبر بعد إصدار 1438 رخصة، تليها رخص البناء التجارية بـ 585 رخصة، فيما تم تسجيل 221 رخصة بناء للمرافق العامة و208 رخص بناء صناعية، إلى جانب إصدار 64 رخصة بناء للاستخدامات الزراعية، و55 رخصة بناء أخرى.

وفيما يخص رخص البناء حسب المناطق، تم خلال الربع الثاني من 2025 إصدار 1891 رخصة بناء في أبوظبي، موزعة بواقع 1046 رخصة بناء سكني، و526 رخصة بناء تجاري، و115 للمرافق العامة و137 رخصة للأغراض الصناعية و27 زراعية و40 رخصة أخرى.

وشملت رخص البناء في أبوظبي، ترخيص 1334 مبنى جديدا، إلى جانب إصدار 99 رخصة للإضافات و458 رخصة تعديل بناء.

وسجلت مدينة العين 528 رخصة بناء جديدة خلال الفترة ذاتها، منها 328 رخصة بناء سكني و61 رخصة مرافق عامة، و51 رخصة بناء تجاري، و56 رخصة صناعية و19 زراعية و13 رخصة بناء أخرى، فيما توزعت الرخص على ترخيص 433 مبنى جديدا، وتعديل 67 مبنى آخر وترخيص 28 مبنى بغرض الإضافات.

وأصدرت منطقة الظفرة 152 رخصة بناء وكان النصيب الأكبر للرخص السكنية بإصدار 64 رخصة تليها المرافق العامة بـ 45 رخصة و18 رخصة بناء زراعي و15 رخصة بناء صناعي و8 رخص تجارية، ورخصتين أخرى، وتم إصدار الرخص لـ 140 مبنى جديدا، و4 مبان للإضافات و8 رخص للتعديل.