"جلوبال ريل 2025" يختتم أعماله بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات

أبوظبي في 2 أكتوبر / وام / اختتمت اليوم النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025)، فعالياتها في أبوظبي، بعقد مجموعة واسعة من الشراكات والمبادرات الإستراتيجية غير المسبوقة، والتي تعنى ببناء سكك حديدية بمستويات عالمية وأكثر مرونة وكفاءة واستدامة، شملت توقيع أكثر من 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين شركة قطارات الاتحاد وشركات دولية مختصة بالنقل والسكك الحديدية والبنية التحتية.

وحقق الحدث العالمي "جلوبال ريل 2025" في نسخته الثانية إنجازات استثنائية فاقت نسخته الافتتاحية، مجسداً منصةً رئيسية لتوقيع اتفاقيات جديدة بين رواد قطاع السكك الحديدية بما يدعم بناء منظومة أكثر انسجاماً وترابطاً لهذا القطاع.

وساهم الحدث الذي عقد تحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي" في إعادة رسم المشهد العالمي للسكك الحديدية والنقل متعدد الوسائط.

وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها قطارات الاتحاد مع المؤسسات الرائدة، في تحقيق استثمارات كبيرة في مجال ابتكارات السكك الحديدية وتطوير بنيتها التحتية، وتضمنت شراكات جديدة ومشاريع مشتركة في تشغيل قطارات الركاب والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتبادل المعارف، واستكشاف حلول خدمات الميل الأول والأخير، ومبادرات لتمكين الشباب، واستكشاف فرص الاستثمار التي تعنى بتطوير القطاع.

ووقعت قطارات الاتحاد اتفاقية مع شركة "كيوليس" الرائدة عالمياً في مجال خدمات نقل الركاب، لتأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات لنقل الركاب عبر السكك الحديدية في دولة الإمارات، والتي سيتم تشغيلها في 2026.

وتجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية المتطورة لشركة قطارات الاتحاد وخبرة "كيوليس" العالمية في تقديم تجربة ركاب فريدة تركز على راحة الركاب وسهولة تنقلهم مع توفير حلول نقل صديقة للبيئة، مما يرسخ معياراً عالمياً جديداً للنقل بالسكك الحديدية.

كما وقعت قطارات الاتحاد مذكرة تفاهم مع شركة "ميرمك" الإيطالية لتعزيز التعاون في مجال تقييم حالة وتقنيات أنظمة إشارات السكك الحديدية، وتشخيص السكك الحديدية وأنظمة الإشارات، بالاستفادة من خبرة ميرمك في الأنظمة المتقدمة والحلول المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة في شبكة السكك الحديدية.

وسيسهم التعاون في تحديد الفرص المتاحة لتعزيز الإيرادات من خلال تطوير شبكات جديدة للسكك الحديدية الخاصة بالشحن والركاب في المنطقة، فضلاً عن تحديث البنية التحتية الحالية عبر أنظمة مراقبة متقدمة.

ووقعت قطارات الاتحاد، وشركة "رايتس المحدودة" مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مجال الأعمال وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من خبرات "رايتس" في مجال الاستشارات والبنية التحتية، والحلول الهندسية، وخبرات قطارات الاتحاد في مجال تطوير وتشغيل شبكات السكك الحديدية، وتوحيد الجهود لتطوير مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

ووقعت قطارات الاتحاد أيضا مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات لوضع إطار للتعاون بشأن تعزيز أهداف الابتكار وتبادل المعرفة والجهود المشتركة في السياسات التنظيمية والبحثية، بالإضافة إلى التعاون في دراسات الاستشراف والتحول الرقمي وأفضل الممارسات بشأن تعزيز القدرة التنافسية والمرونة في القطاع.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم" لتعزيز المنصات الرقمية مع حلول خدمات المتعاملين على صعيد خدمات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية، ويشمل ذلك مواءمة المنصات التقنية، والاستفادة من النطاق الرقمي لمنصة "تم" في توسيع قنوات توزيع التذاكر، وإطلاق حملات التواصل الموجهة، وتحسين خدمات المتعاملين، بالإضافة إلى تطوير خدمات الشحن لدعم النمو الاقتصادي وتحسين وصول العملاء.

ووقعت قطارات الاتحاد مذكرة تفاهم مع وزارة السكك الحديدية في جمهورية تركمانستان، لتعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية، مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات، وإجراء دراسات الجدوى، واختبار التقنيات الجديدة، واستكشاف مجالات أخرى للتعاون الذي يعود بالمنفعة المتبادلة ويدعم النمو في قطاع السكك الحديدية.

وعقدت قطارات الاتحاد شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لاستكشاف حلول النقل لسلسلة القيمة الخاصة بالهيدروجين الأخضر في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتقييم الفرص للاستفادة من شبكة قطارات الاتحاد لنقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ودعم التحول في مجال الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

ووقعت قطارات الاتحاد اتفاقية مع جمارك أبوظبي، وجمارك الفجيرة، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومرافئ الفجيرة، وشركة نواتوم لوجستكس، لتأسيس الممر الجمركي الآمن لقطار الاتحاد بين ميناء خليفة في أبوظبي ومرافئ الفجيرة، ويهدف المشروع إلى تعزيز انسيابية حركة البضائع عبر سكة حديد آمنة، وتقديم خدمات لوجستية مُحسّنة، وتقليل أوقات التخليص الجمركي.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع "يانغو" لتعزيز التعاون من أجل إيجاد حلول نقل متكاملة وشاملة لخدمات الميل الأول والأخير، بما يساهم في تحسين عمليات نقل الركاب من وإلى محطات القطار، وتخفيف الازدحام، واستكشاف آليات التكامل التقني لتوفير تجارب سفر سلسة ومتكاملة.

ووقعت قطارات الاتحاد مذكرة تفاهم مع شركة تاكسي دبي لتوفير خدمات نقل متكاملة في محطات قطارات الاتحاد بدبي، بالاستفادة من أسطول تاكسي دبي الذي يضم سيارات الأجرة والليموزين والحافلات، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة وعالية الجودة لركاب قطارات الاتحاد.

ويدعم هذا التعاون رؤية حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى تعزيز رضا العملاء من خلال تنسيق الجهود والموارد المشتركة. ووقعت قطارات الاتحاد مذكرة تفاهم مع شركتي "فيا" و"يونايتد ترانس" لدمج خدمات قطارات الاتحاد في تطبيق "سيتي مابر" (Citymapper) المتخصص في تخطيط الرحلات، وذلك بهدف تمكين تنقل سلس ومتكامل في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث يجمع التطبيق بين خدمات القطارات والمترو والحافلات والنقل عند الطلب ووسائل التنقل المصغرة.

وستوفر هذه المبادرة معلومات آنية، ومسارات مُثلى، وشفافية في الأسعار، بما يعزز سهولة الوصول ويحسن تجربة الركاب.

وقال سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد إن “جلوبال ريل 2025” يُعد منصةً محورية لاجتماع شركاء منظومة السكك الحديدية، والتعاون معاً لتحسين مستويات الكفاءة والمرونة والاستدامة والربحية في القطاع.

وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر تؤكد إيمان القطاع بالقوة التحويلية للشراكات، وتعكس الريادة المتنامية لدولة الإمارات في قطاع النقل العالمي، ومكانتها المتميزة كمركز لتطوير الأفكار وتجسيدها على أرض الواقع لتحقيق نتائج مستدامة".

واستضافت قطارات الاتحاد أيضاً الدورة الثانية من جائزة "جلوبال ريل للابتكار"، حيث قدمت منحة قدرها مليون درهم إماراتي، بالإضافة أيضاً إلى إطلاق هاكاثون الشباب- جلوبال ريل، ومنصة الابتكار، الأمر الذي يعزز دور الإمارات في رسم ملامح مستقبل السكك الحديدية العالمية.

واستقطب المؤتمر ما يزيد على 200 متحدث من القادة والوزراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع نقل السكك الحديدية، وتضمن مجموعة متنوعة من المناقشات الغنية، والحوارات الجانبية، والحوارات مع خبراء، إلى جانب توقيع الاتفاقيات.