دار المحيط للنشر بالفجيرة تحقق إنجازا ثقافيا عالميا في مؤتمر “مونديـاكولت 2025”

الفجيرة في 3 أكتوبر/ وام/ حققت دار المحيط للنشر في الفجيرة، إنجازًا ثقافيًا بارزًا يضاف إلى رصيد دولة الإمارات على الساحة الدولية، بعد اعتماد بحثين علميين من إصداراتها للنشر ضمن المكتبة الرقمية الرسمية لمؤتمر “MONDIACULT 2025” التابع لمنظمة اليونسكو، الذي يعد أكبر تجمع عالمي للسياسات الثقافية بمشاركة أكثر من 195 دولة ونحو 500 مؤسسة ثقافية من مختلف أنحاء العالم.

وتناول البحث الأول بعنوان “النخلة تلوّح، والخوارزمية تنصت”، سردية إماراتية للسلام في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما تناول البحث الثاني بعنوان “تمكين السلام من خلال الثقافة والذكاء الاصطناعي”، رؤى وممارسات من الخليج العربي.

ويركز البحثان على محورين أساسيين من المحاور الثمانية للمؤتمر، هما: الثقافة والذكاء الاصطناعي، والثقافة من أجل السلام، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في ربط التراث الثقافي بالتقنيات الحديثة وتعزيز قيم التسامح والسلام عبر أدوات المستقبل الرقمي.

وتمثل “دار المحيط للنشر” نموذجًا ثقافيًا متجددًا ينطلق من إمارة الفجيرة، حيث تجمع بين النشر الورقي والإلكتروني وتنظيم الأنشطة الثقافية، بما يرسخ حضور دولة الإمارات في الحراك الفكري الدولي، فيما يعزز هذا الإنجاز مكانة الإمارات كفاعل رئيسي في صياغة المشهد الثقافي العالمي.

ويكتسب هذا الاعتراف قيمة مضاعفة لكونه يأتي في إطار مؤتمر مونديـاكولت 2025، الذي يجمع أكثر من 150 وزير ثقافة من الدول الأعضاء في اليونسكو، لمناقشة مستقبل الثقافة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2030.

وتُعد المكتبة الرقمية للمؤتمر أرشيفًا عالميًا مفتوحًا يضم أوراقًا بحثية، وتقارير، وإبداعات أدبية وفنية، ومنشورات ثقافية متنوعة.

وأعربت منال النقبي، مديرة دار المحيط للنشر، عن سعادتها باعتماد ورقتي البحث من بين مئات المشاركات العالمية، ما يبرهن على أن الفكر الثقافي الإماراتي قادر على أن يكون جزءا من المعرفة الإنسانية ويترك أثره على الساحة الدولية.

من جهته أكد مصعب عامر أبوهزيم مسؤول مشروع التراث الثقافي في الدار، أن اعتماد البحثين الإبداعي والتقني، يجسد التزام “دار المحيط” بتوظيف الذكاء الاصطناعي في صون التراث الثقافي وتعزيز قيم السلام، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في الحوار الثقافي العالمي .