"الطيران المدني" تمنح "دبي لخدمات الملاحة الجوية" أول شهادة لمزوّد خدمات المجال الجوي للطائرات بدون طيار

دبي في 3 أكتوبر/ وام/ منحت الهيئة العامة للطيران المدني أول شهادة لمزوّد خدمات المجال الجوي المخصص للطائرات بدون طيار لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار وتوفير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة لنموه.

وكانت الهيئة قد أصدرت خلال شهر مارس الماضي، أول لائحة وطنية في المنطقة لاعتماد مزوّدي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، وتأتي هذه الشهادة كأول تطبيق عملي لهذه اللائحة، لتعكس جاهزية البنية التنظيمية والتشغيلية لدولة الإمارات لدعم تشغيل الطائرات بدون طيار بشكل آمن.

وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن هذه الخطوة تمثل تطبيقاً عملياً للائحة الوطنية للطائرات بدون طيار، وتؤكد التزام الهيئة بتوفير إطار تنظيمي واضح يضمن السلامة وكفاءة التشغيل، ويسهم في تطوير قطاع الطائرات بدون طيار بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأشاد بالتزام مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ومهاراتها التقنية خلال عملية الاعتماد الدقيقة، موضحا أن هذا الإنجاز يشكل أساساً متيناً لتطبيق خدمات المجال الجوي المخصص للطائرات بدون طيار في المستقبل في الدولة.

من جهته قال إبراهيم أهلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إن هذا الإنجاز لا يقتصر على خدمات الملاحة الجوية في دبي فحسب، بل يشمل منظومة الطيران الإماراتية بأكملها.

وأعرب عن فخر المؤسسة بأن تكون جزءاً من دفع عجلة دمج الطائرات بدون طيار بأمان، من خلال التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركاء المؤسسة لضمان استعداد دبي لمستقبل التنقل الجوي الذكي.

ولتمكين التطبيق العملي للائحة، قامت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بالتعاون مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وشركة "ANRA Technologies" بتطوير منصة لإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار في الأجواء.

وستتيح هذه المنصة إصدار موافقات فورية لرحلات الطائرات بدون طيار، ودمج بيانات الرادار والطقس والإشعارات الجوية، مع تعزيز قدرات كشف وتفادي التعارضات، فضلاً عن التوسع مستقبلاً نحو تطبيقات التنقل الجوي الحضري.

وشملت عملية منح الشهادة تنسيقاً وثيقاً بين الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة خدمات الملاحة الجوية في دبي، وتقييمات شاملة لجاهزية العمليات، والتحقق من الأنظمة، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تعكس هذه العملية مستوى متقدماً من التشغيل البيني، والقدرة التنظيمية الاستباقية، ونضج البنية التحتية الرقمية ضمن منظومة الطيران في دولة الإمارات.

وتمثل الشهادة وإطلاق منصة إدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار خطوة عملية لتطبيق نظام المجال الجوي المخصص للطائرات بدون طيار "U-Space"، بما يتيح إنشاء ممرات جوية آمنة وفعّالة، ويسهم في تعزيز نموذج دولة الإمارات في دمج هذه الطائرات ضمن منظومة الطيران بشكل منظم وآمن.