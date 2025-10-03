جمارك أبوظبي وألتانا للتكنولوجيا الأمريكية تستكشفان حلول التجارة من الجيل القادم في نيويورك

نيويورك في 3 أكتوبر/ وام/ وقعت جمارك أبوظبي وشركة ألتانا للتكنولوجيا الأمريكية، الرائدة في حلول رصد وتحليل سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أمس مذكرة تعاون، لاستكشاف وتطوير حلول تجارة من الجيل القادم تسهم في تعزيز مرونة وأمن واستدامة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

شهد مراسم توقيع المذكرة، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، فيما وقعها سعادة راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، و إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة ألتانا للتكنولوجيا، وذلك ضمن فعاليات منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك.

وأكد الجانبان التزامهما باستكشاف مبادرات مشتركة وحلول مبتكرة تعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة، ودعم شركة ألتانا في بناء شبكات تجارة رقمية موثوقة وشاملة على مستوى العالم.

وتتيح منصة شركة ألتانا للتكنولوجيا مشاركة البيانات الموثوقة وتقديم تحليلات متقدمة تساعد الشركات والحكومات على إدارة المخاطر، وتعزيز الامتثال، ودعم مرونة واستدامة سلاسل التوريد.

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، إن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع إستراتيجية إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية"، مؤكداً أن تبني الابتكار والتحول الرقمي في العمليات الجمركية يعزز القدرة التنافسية، ويقلل المخاطر، ويدعم انسيابية حركة التجارة على نحو أكثر موثوقية واستدامة.

من جانبه، أعرب إيفان سميث عن اعتزازه بالشراكة مع جمارك أبوظبي في بناء شبكات تجارية موثوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة نحو إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة وشفافية واستدامة بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.