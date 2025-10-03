70 فيلما في النسخة الـ 12 من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال و الشباب

الشارقة في 3 أكتوبر/ وام/ أكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير مؤسسة “فن”، مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أن النسخة الـ12 من المهرجان التي تقام خلال الفترة من 5 - 12 أكتوبر الجاري، تزخر بالعديد من الإضافات الجديدة التي تجعل منه حدثا رائدا متخصصا في عالم سينما الأطفال والشباب على مستوى المنطقة .

وقالت الشيخة جواهر القاسمي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات / وام / ، إن دورة هذا العام من المهرجان ستحتفل بجمهورية كوريا كضيف شرف، حيث سيتم تخصيص يوم كامل لعرض الأفلام الكورية، بجانب عقد العديد من الورش الفنية والحلقات النقاشية المرتبطة بالسينما الكورية مع إبراز التراث والتقاليد الكورية.

وأوضحت أن عدد الدول المشاركة في المهرجان هذا العام بلغ 26 دولة من أصل 80 دولة تقدمت للمشاركة من بينها الأكوادور التي تشارك للمرة الأولى بجانب دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا، كما تم استقبال 1700 فيلم، تم اختيار 70 فيلما منها ، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان تحرص ضمن معايير اختيار الأفلام المشاركة على أن تحمل رسالة وقيما إنسانية وجوانب تعليمية محفزة للأطفال والشباب.

‏وأضافت أن حفل افتتاح المهرحان سينطلق من مسرح الجامعة القاسمية، وسيتم عرض الأفلام المشاركة في سينما فوكس في الزاهية سنتر بالشارقة، وفوكس سينما في مردف سيتي سنتر بدبي، وفوكس سينما في سيتي سنتر عجمان، لافتة إلى أنه تم تخصيص الفترة الصباحية لطلبة المدارس، والفترة المسائية للجمهور، بجانب تخصيص سينما خارجية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وعقد ورش عمل متخصصة، إضافة لنقل بعض الفعاليات إلى المنطقتين الوسطى والشرقية .

وأشارت إلى أن المهرجان سيطلق هذا العام وللمرة الأولى المؤتمر العالمي لأفلام الأطفال والشباب، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه سينما الأطفال، وذلك بمشاركة عدد من مديري المهرجانات حول العالم المتخصصة في هذه النوعية من الأفلام بجانب حضور الإعلاميين المتخصصين، لافتة إلى أن من أهم هذه التحديات هو إيصال صوت الأطفال والشباب.

وأضافت أن المؤتمر سيخصص جلسة حول أهمية رؤية الأطفال والشباب في صناعة الأفلام، وأخرى حول دور المهرجانات الخاصة بأفلام الأطفال والشباب ودورها في تنمية هذه الموهبة أو زيادة المحتوى لهذه الفئة العمرية .

وذكرت أن هذه الدورة من المهرجان ستتضمن حلقات نقاشية لمجموعة من الأفلام التي أشرف على تنفيذها عدد المخرجين الشباب، تشارك فيها شركات الإنتاج والمنصات المتخصصة في عرض الأفلام، مشيرة إلى أن المهرجان سيشكل همزة وصل بين الجانبين.

وأوضحت أن السجادة الخضراء الخاصة بالمهرجان ستشهد حضور العديد من نجوم الفن العربي، وسيتم تكريم الفنان السعودي عبدالمحسن النمر في فئة "إنجاز مدى الحياة " على المستوى الخليجي ، فيما سيتم تكريم الفنان عبدالله صالح عن الفئة نفسها على المستوى المحلي، إضافة إلى تكريم خاص للفنان السوري باسم الخياط ، وفي فئة الفنانين الشباب الإماراتيين سيتم تكريم الفنان مروان عبدالله صالح، وعلى المستوى الخليجي ستكرم الفنانة البحرينية حلا الترك .

وأكدت الشيخة جواهر القاسمي، أن مؤسسة “ فن ” تحرص سنويا على المشاركة في العديد من المهرجانات العالمية المتخصصة ومن أبرزها مهرجان “ كان “ السينمائي، وذلك لتعزيز الخبرات والإطلاع على أحدث التجارب الفنية التي يعرضها المهرجان، مشيرة إلى مهرجان ”كان” أصدر أكثر من 20 ألف نسخة من مطبوعاته تحمل شعار وصور عن مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب .