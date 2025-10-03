"دبي الصناعية" تبرز مقومات قطاع تصنيع الأغذية الإماراتي في معرض بألمانيا

كولونيا في 3 أكتوبر / وام / تشارك مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم والوجهة الرائدة إقليمياً في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في معرض “أنوجا” الدولي للأغذية والمشروبات الذي يقام في مدينة كولونيا الألمانية خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2025.

وتعد هذه المشاركة الثانية بعد الظهور الأول في نسخة عام 2023، ما يعكس اهتماماً متزايداً من صناع قطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي بما توفره المدينة من بيئة أعمال متكاملة تدعم التوسع نحو أسواق جديدة، في إطار مستهدفات “مشروع 300 مليار” ومبادرة “اصنع في الإمارات” والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1100 عميل و350 مصنعاً قائماً، من بينها شركات عالمية وإقليمية في مجال الأغذية مثل “باتشي” و”أسماك” و”تمور البركة” و”بيور آيس كريم”.

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن المنظومة المتكاملة للمدينة مدعومة ببنية تحتية متقدمة وموقع إستراتيجي يجعلها منصة مثالية لنمو مستدام في القطاع. وتسعى المشاركة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصنيع الأغذية وتوزيعها، مستفيدة من شبكة لوجستية متقدمة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع شركاء إستراتيجيين عالميين