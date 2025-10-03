مؤسسة دبي للمرأة تطلق برنامج "الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية"

دبي في 3 أكتوبر/ وام/ أعلنت مؤسسة دبي للمرأة، عن إطلاق برنامج "الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية"، كمنصة متخصصة لتعزيز الحضور الريادي للمرأة الإماراتية في قطاع الإعلام بوسائله المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة وعبر التطبيقات الرقمية، من خلال تطوير مهارات الاتصال والتواصل الإستراتيجي للقيادات النسائية والمتحدثات الرسميات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج المتخصص على مدى 3 أسابيع خلال الفترة من 7 إلى 23 أكتوبر الجاري، متضمناً محاضرات وورش عمل ولقاءات مع شخصيات ملهمة لتمكين المشاركات من المعارف والمهارات الإعلامية والذكاء الاصطناعي والإعلام المستقبلي.

وقالت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن هذا البرنامج التدريبي المتطور يأتي ضمن مشاريع المؤسسة الرامية لدعم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام وتمكينها من المقومات الرئيسية التي تعزز مساهمتها في التنمية المستدامة، وترسيخ المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات، تجسيداً لتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وأكدت أهلي أهمية الحضور الإعلامي المهني والمؤثر للمرأة الإماراتية، وقدرتها على تمثيل جهات عملها في المحافل الإعلامية المختلفة بكفاءة ومهنية تعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات، كما أننا على ثقة بأن الاستثمار في تطوير المهارات الإعلامية للقيادات النسائية هو استثمار في تعزيز الصورة الإيجابية للإمارات وإبراز النماذج النسائية المشرفة في العمل الحكومي، معربةً عن شكرها لأكاديمية دبي للإعلام وتعاونها في تنفيذ هذا البرنامج المتخصص.

من جانبها قالت منى بوسمرة مديرة أكاديمية دبي للإعلام : " إننا نعيش في عصر تتزايد فيه أهمية الإعلام كأداة إستراتيجية للتواصل مع الجمهور ونقل الرسائل بفاعلية ، ومن هنا فإن برنامج الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية، الذي تم تطويره وفق أعلى المعايير العالمية، يهدف إلى تزويد المُشاركات فيه بمهارات متقدمة للتعامل بثقة ومهنية مع مختلف المنصات الإعلامية والتفاعل مع القضايا العامة بما يعكس الكفاءة والجاهزية.

وأعربت منى بوسمرة عن تقديرها لجهود مؤسسة دبي للمرأة ومبادراتها المتنوعة الداعمة للمرأة في جميع القطاعات، مشيرةً إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار عدد من المشاريع المشتركة التي تترجم مذكرة التعاون التي أبرمها الطرفان ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي التي عقدت في شهر مايو الماضي.

ويستهدف البرنامج، القيادات التنفيذية النسائية والمتحدثات الرسميات ومديرات الاتصال المؤسسي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديرات المنصات الرقمية والمعنيات ببناء الهوية المؤسسية والطامحات إلى أدوار قيادية مستقبلية ممن يتهيأن للظهور الإعلامي والتمثيل الرسمي.

ويتناول العديد من الموضوعات الإعلامية خلال ورش عمل متخصصة وأنشطة تفاعلية وجلسات تطبيقية يقدمها ويشارك فيها أكاديميون وخبراء في الإعلام والاتصال والعلاقات العامة بالإضافة إلى لقاءات متنوعة مع شخصيات ملهمة.

وتندرج موضوعات البرنامج ضمن 3 محاور رئيسية حيث يتناول الأسبوع الأول محور "مهارات المتحدث الإعلامي الفعال/ بناء الكاريزما الإعلامية"، فيما يركز الأسبوع الثاني على محور" القيادة / إدارة الحوار والتعامل مع الإعلام"، ويتطرق الأسبوع الثالث إلى محور" الإعلام المستقبلي/ الذكاء الاصطناعي في التواصل وإنشاء المحتوى".