المجلس الوطني الاتحادي يبحث التعاون البرلماني مع نيوزيلندا

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام / بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في أبوظبي، مع سعادة تيم فان دي مولن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في برلمان نيوزيلندا، سبل تعزيز التعاون البرلماني بما يواكب علاقات الشراكة القائمة بين البلدين.

حضر اللقاء؛ سعادة الدكتور ريتشارد كاي سفير نيوزيلندا لدى الدولة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، بما يعكس ما تشهده العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا من تطور مستمر قائم على الثقة المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات، كما أكد أهمية التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا محل الاهتمام، وتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية لدعم المصالح المشتركة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تضع قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر نهجا وطنيا ثابتا في سياساتها لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، كم تعد هذه القيم مرتكزا أساسيا في علاقاتها الدبلوماسية والبرلمانية، الأمر الذي جعل من سياساتها الداخلية والخارجية نموذجاً عالمياً في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وترسيخ السلام والاستقرار، ودعم مسارات التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد سعادة تيم فان دي مولن، حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز التنمية والازدهار لصالح البلدين والشعبين الصديقين.