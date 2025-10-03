"حوارات المعرفة" تنظم جلسات حوارية في الأردن

دبي في 3 أكتوبر/ وام / نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مبادرة "حوارات المعرفة" سلسلة جديدة من الجلسات الحوارية في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في إطار جهودها الرامية إلى مناقشة التحديات المعرفية والتنموية للدول وسُبل تعزيز التنمية المستدامة الشاملة.

وتطرقت الجلسة الأولى بعنوان "أمنك السيبراني يبدأ من وعيك" إلى دور التكنولوجيا في خدمة أصحاب الهمم وناقشت دور الأمن السيبراني وأبعاده العملية مستعرضة أبرز المخاطر المرتبطة بالتقنية والتشريعات والقوانين ذات الصلة بالإضافة إلى التطبيقات العملية للأمن السيبراني في مختلف المجالات مثل المدن الذكية والتعليم الإلكتروني والحكومة الرقمية وإنترنت الأشياء والإعلام الرقمي والصحة والصناعة.

وتطرقت الجلسة إلى الفئات الأكثر استهدافا من قبل المخترقين كما قدمت عرضا حول آليات وأساليب الاختراق الشائعة مثل الهندسة الاجتماعية والثغرات البرمجية والهجمات الموزعة “DDoS” والأخطاء البشرية غلى جانب تجارب حية وعملية مثل اختراق الكاميرا أو سرقة حسابات التواصل الاجتماعي.

وحملت الجلسة الثانية عنوان "مسؤولية مجتمعية لمجتمعات مستدامة" وركزت على مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات “CSR” لبناء المجتمعات المستدامة مع تسليط الضوء على منطقة الجِيزة التي تضم أكثر من 28 قرية بعدد سكان يبلغ نحو 118 ألف نسمة ونسبة بطالة تصل إلى 19 بالمئة.

واستعرضت الجلسة نتائج البرامج التدريبية المتقدمة التي ساهمت في تمكين الأفراد من اكتساب مهارات عملية حيث تم تخرج أكثر من 600 شخص من هذه البرامج منهم 112 خريجة في سبع دورات عام 2024 مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء من 43 بالمئة في 2024 إلى 68 بالمئة في 2025 حيث تمكن 64 بالمئة من الخريجين من الحصول على وظائف فيما أسس 25 بالمئة مشاريع صغيرة تدر دخلا يتراوح بين 500 و1000 دينار أردني بأثر امتد ليشمل 12 قرية في محيط الجيزة مما أسهم في تعزيز فرص التنمية المجتمعية وخلق قصص نجاح واقعية وملموسة.

أما الجلسة الثالثة بعنوان "المحافظة على الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي" فقد ناقشت أسئلة وجودية متعلقة بالطبائع الإنسانية في ظل الذكاء الاصطناعي وأي نوع من البشر نصبح مع وجود الذكاء الاصطناعي.

ووناقشت الجلسة الرابعة بعنوان "خطواتك الأولى نحو مشروعك الخاص" المعنى الحقيقي للإستراتيجية في عالم الشركات مقدمة أمثلة عن شركات نجحت بفضل إستراتيجياتها الواضحة مثل شركة آبل وشركات أخرى فشلت بسبب عجز إستراتيجياتها الضعيفة أو القديمة عن مواكبة تطورات العصر مثل نوكيا وكوداك.

يذكر أن حوارات المعرفة توفِّر منصة تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة طرح الأسئلة وتبادل الأفكار مع الخبراء وصُنّاع القرار بما يعزّز من الحوار البنّاء ويسهم في بلورة حلول أكثر شمولاً وفعالية.