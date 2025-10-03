"راكز" تمكن رواد الأعمال من خلال إستراتيجيات نمو ذكية

رأس الخيمة في 3 أكتوبر / وام / نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" جلسة معرفية بعنوان "التوسع الذكي : تجاوز أهم التحديات التي تواجه نمو الأعمال"، بحضور أكثر من 100 من أصحاب الأعمال، بهدف تزويدهم بإستراتيجيات عملية لتجاوز تحديات النمو المستدام.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، أن النمو اليوم لا يقاس بالسرعة وحدها، بل بوضوح الرؤية وحكمة التنفيذ، مشيرا إلى أن تركيز رواد الأعمال تحول من حجم التوسع إلى كيفية تحقيقه والغرض منه.

وركزت الجلسة، التي استضافت خبراء في ريادة الأعمال، على محورية القيادة الواعية، والتخطيط الإستراتيجي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات لتحويل التحديات إلى فرص، وهو ما يعكس التزام "راكز" ببناء بيئة عمل محفزة لرواد الأعمال.