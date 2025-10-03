من إكسبو أوساكا .. "مؤسسة زايد الإنسانية" تستشرف رؤية الإمارات للمستقبل

أوساكا في 3 أكتوبر/ وام / أشاد وفد من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بالنجاح الكبير الذي حققه جناح دولة الإمارات في معرض "إكسبو 2025 أوساكا"، الذي استقطب حتى الآن أكثر من أربعة ملايين زائر، ليصبح واحدا من أكثر الأجنحة الوطنية جذبا للزوار في الحدث العالمي.

وخلال زيارته للجناح المقام تحت شعار "من الأرض إلى الأثير"، اطلع الوفد على المحتوى المبتكر الذي يجسد مسيرة الدولة وقيمها الراسخة وطموحاتها المستقبلية في مجالات الابتكار والاستدامة، خاصة في قطاعات الصحة والفضاء والتقنيات الحديثة والبحث العلمي، بما يرسخ مكانة الإمارات كمنصة عالمية للحوار والتعاون الدولي.

وأثنى سعادة مهنا عبيد المهيري، نائب المدير العام للمؤسسة، على التصميم المبتكر للجناح الذي يجمع بين الهوية الإماراتية والتراث الوطني وعناصر الاستدامة والتطور التكنولوجي، كما نوه بالدور الفاعل لشباب الوطن من سفراء الجناح الذين استعرضوا محطات رئيسية من مسيرة الإمارات، وقدموا صورة مشرقة عن إنجازاتها ومشاريعها المستقبلية.

وأكد المهيري أن "إكسبو أوساكا" يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء جسور الحوار والتعاون المشترك، بما يسهم في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والاستعداد لمستقبل أكثر ازدهارا، مشيرا إلى دور الجناح كمنصة للتواصل والتعاون عبر مختلف المجالات، وما يقدمه من تجربة ثرية تعكس رؤية الإمارات التنموية وتجاربها الملهمة في مجالات الابتكار وبناء الإنسان.

وشملت الزيارة أيضا جولة في الأجنحة الخليجية المشاركة، (المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين)، حيث أشاد الوفد بالمحتوى الذي يعكس الهوية الوطنية ويعزز الحضور الخليجي المشترك على الساحة الدولية.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" بعد النجاح التاريخي الذي حققته في استضافة "إكسبو 2020 دبي"، الذي استقطب أكثر من 24 مليون زائر، وعكس مسيرة الدولة في مجالات الابتكار والتقدم والتنمية المستدام.