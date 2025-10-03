رئيس الدولة يبحث مع رئيس الوزراء اليمني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام / بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع معالي سالم صالح بن بريك رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء اليمني اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي والذي نقل إلى سموه تحيات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التطور والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى رئيس مجلس القيادة متمنياً لليمن وشعبه الشقيق الاستقرار والازدهار.

كما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن تمنياته لرئيس الوزراء اليمني التوفيق في مسؤولياته الوطنية من أجل اليمن وشعبه..مؤكداً نهج دولة الإمارات الثابت والمتواصل في دعم كل ما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو التنمية والأمن والاستقرار.

من جانبه عبر معالي سالم صالح بن بريك رئيس وزراء اليمن عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتقديره لمواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة والدعم الذي تقدمه إلى الشعب اليمني ووقوفها الدائم إلى جانبه متمنياً للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين.