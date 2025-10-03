‏"Hub71" توقع أول شراكة لها في الولايات المتحدة

نيويورك في 3 أكتوبر/ وام / أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، اليوم، عن توقيع أول شراكة لها في الولايات المتحدة مع هيئة التنمية الاقتصادية في نيوجيرسي “NJEDA”، بهدف تسهيل التوسع العالمي للشركات الناشئة عالية النمو عبر المحيط الأطلسي.

وتعكس هذه الشراكة عمق العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وتسهم في تمكين رواد الأعمال من التوسع دولياً من خلال الوصول إلى أسواق جديدة، ورؤوس أموال وخبرات نوعية.

وستستفيد الشركات الناشئة من الدعم المشترك عبر برامج متبادلة، وزيارات ميدانية للأسواق، وتسهيل التواصل مع المستثمرين والجهات التنظيمية والشركات، مما يسهم في تسريع جاهزيتها التجارية وتعزيز فرصها الاستثمارية.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71، إن التكنولوجيا بطبيعتها عابرة للحدود، ومنظومات الابتكار بحاجة إلى التعاون لدعم توسع المؤسسين على المستوى العالمي، لافتا إلى أن الشراكة مع "Choose New Jersey" تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة للتوسع الدولي، مع التركيز على تبادل الخبرات، والكوادر، وأفضل الممارسات، كما يسهم هذا التعاون، في ربط المنظومات ببعضها وتمكين المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة والنمو على مستوى عالمي.

من جانبه، قال تيم سوليفان، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الاقتصادية في نيوجيرسي، إن ولاية نيوجيرسي بقيادة حاكمها فيل مورفي تعمل على إنشاء شراكات دولية مهمة حول العالم، للمساهمة في رفع قيمة الاستثمارات في قطاعات جديدة وتنويع الاقتصاد بشكل أكبر، موضحا أن الهيئة طورت مجموعة أدوات فعّالة لدعم الشركات الناشئة المبتكرة، معربا عن تطلعهم للترويج للفرص الواعدة في أبوظبي ونيوجيرسي من خلال العمل مع Hub71.

وتُمثل مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة التنمية الاقتصادية في نيوجيرسي إنجازًا جديدًا لإستراتيجية Hub71 للتوسع عبر الحدود، وتأكيدًا على مهمتها الأساسية لتوسيع نطاق مشاريع الشركات الناشئة عالميًا انطلاقًا من أبوظبي.

وتستكمل هذه الاتفاقية محفظة Hub71 المتنامية من الشراكات الدولية، ومن بين أبرزها، التعاون الإستراتيجي مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة الإمارات واليابان، وتُبرز هذه الشراكات التزام Hub71 ببناء منظومة عالمية مترابطة تُتيح تبادل الابتكارات عبر الأسواق الرئيسية حول العالم.