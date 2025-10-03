"الأولمبياد الخاص": برامج استراتيجية ومشاركات عالمية لتعزيز الدمج المجتمعي

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام / أعلن مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، تنظيم برامج إستراتيجية ومبادرات نوعية، لتعزيز الدمج المجتمعي، والمشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية، بكل من بولندا وبويرتوريكو وسلطنة عمان من أكتوبر الحالي إلى ديسمبر المقبل.

وأكد المهندس شريف عفيف الشامي، رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن المبادرات التي يقدمها المجلس، بدعم القيادة الرشيدة، تسهم في تمكين أصحاب الهمم، وإعداد اللاعبين القادة، وفق مؤشرات تطور عالمية، منذ الألعاب العالمية "أبوظبي 2019".

وكشف عن أبرز الفعاليات المقبلة حتى نهاية 2025، وأبرزها بطولة العالم لكرة الطائرة الموحدة والمقامة حالياً ببولندا من 4 إلى 9 أكتوبر ، وبطولة العالم لكرة السلة الموحدة في بويرتوريكو ديسمبر المقبل، وبطولة العالم للشراع الموحد في سلطنة عمان خلال ديسمبر أيضاً.

وأوضح أهمية الدورة التدريبية القارية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمقامة حالياً في أبوظبي، لإعداد مدربي برنامج الأنشطة الحركية، وملتقى العائلات الصحي للأولمبياد الخاص، بمقر هيئة زايد لأصحاب الهمم في أبوظبي، والاهتمام بفئة ذوي الإعاقة الشديدة، والتفاعل الكبير من أولياء الأمور.

من جانبه أكد عمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن وجود أكثر من 57 مشاركاً في الدورة التدريبية القارية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مهمة لإعداد مدربي برنامج الأنشطة الحركية، لاسيما أن هذه الدورة المتقدمة تقام لأول مرة في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص، مشيراً إلى أهمية البطولات العالمية المقبلة في تعزيز برامج التمكين.