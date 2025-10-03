سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية جمهورية مصر العربية

القاهرة في 3 أكتوبر/ وام / قدم سعادة حمد عبيد الزعابي نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، سفيرا للإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة.

ونقل سعادته إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الأخوة بين البلدين.

ومن جانبه حمل معاليه سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّب معاليه بسعادة السفير، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.