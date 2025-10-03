"أبوظبي للفروسية الأميرية" تستضيف نخبة "الكلاسيكية العالمية" نوفمبر المقبل

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام / أعلنت مدرسة "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية" افتتاحها رسمياً في مقرها بجزيرة الجبيل، بعرض استثنائي يحتفي بتقاليد الفروسية، بمشاركة نخبة المدارس العالمية في هذه الرياضة على مدار يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وأكدت في بيان اليوم أن المدرسة تعد مركزاً جديداً لتعلم فنون الفروسية الكلاسيكية في المنطقة العربية، على مساحة 65 ألف متر مربع، والحفاظ على تقاليدها، لتكون بذلك خامس مدرسة عالمية متخصصة في هذا المجال، بعد 4 مدارس رئيسية في كل من النمسا، وإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا.

وكشفت عن عروض عدة في حفل الافتتاح، بتقديم المدرسة الإسبانية للفروسية في فيينا، عرضها الشهير "الباليه الأبيض" مع مجموعة من خيولها ذات الشهرة العالمية الواسعة من سلالة "الليبيزانر البيضاء"، بينما ستعرض المدرسة الأندلسية الملكية لفنون الفروسية براعة "خيول الأندلس الراقصة" وتراثها الأصيل.

وأوضحت أن المدرسة البرتغالية لفنون الفروسية ستقدم المهارة الفائقة والإرث الممتد لخيول لوسيتانو، في حين ستقدم "كادر نوار" الفرنسية المزج المميز بين فنون الاستعراض والمدرسة العليا للفروسية.

وذكرت أنها ستقدم مجموعتها الخاصة من الفرسان والخيول، لتأكيد انطلاق أول مدرسة متخصصة في مجال فنون الفروسية الكلاسيكية في دولة الإمارات، تجمع بين عناصر التراث الإماراتي، وفنون المدرسة العليا للفروسية وتقاليدها الخالدة.

وأشارت إلى أنها ستوفر لزوار حفل الافتتاح التعرف على المدرسة قبل انطلاقها رسميا، عبر جلسات حوارية، وأنشطة تفاعلية، وزيارة مكتبة المدرسة المخصصة للفروسية، بمحتواها النادر من الكتب، والأعمال الأصلية.