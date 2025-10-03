27 باحثًا من جامعة عجمان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2025 الصادرة عن جامعة ستانفورد

عجمان في 3 أكتوبر/ وام / أدرج 27 من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة عجمان ضمن قائمة "أفضل 2% من علماء العالم" لعام 2025 الصادرة عن جامعة ستانفورد، والتي أُعدّت بالتعاون مع دار النشر العالمية “إلسيفير”.

ويعد هذا الإنجاز تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة عشرة باحثين جدد كما برز 10 من علماء الجامعة بفضل تأثيرهم الممتد على مدار مسيرتهم الأكاديمية، مما يعكس إسهاماتهم المستمرة في دعم البحث العلمي وترسيخ مكانة الجامعة في التميز الأكاديمي عالميًا.

وتُعد قائمة "أفضل 2% من علماء العالم" من أبرز التصنيفات البحثية العالمية، إذ تسلط الضوء على العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وتشمل 22 مجالًا علميًا و174 تخصصًا فرعيًا.

وتعتمد القائمة على بيانات قاعدة "سكوبس" الصادرة عن "إلسيفير"، حيث تضم نحو 200 ألف باحث أسهموا في تشكيل المعرفة وتعزيز الابتكار وتحقيق اكتشافات رائدة ذات أثر عالمي.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: يشكل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة جامعة عجمان، ويؤكد التزامها بتعزيز الأبحاث ذات الأثر العميق وترسيخ ثقافة الابتكار كما نؤمن بأن البحث العلمي ليس مجرد إنتاج للمعرفة، بل رسالة تهدف إلى التصدي للتحديات العالمية، وبناء شراكات فاعلة، وتقديم حلول تترك أثرًا مجتمعيًا مستدامًا.

وأكد مواصلت الجامعة بالاستثمار في البحث العلمي عبر مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية ومن خلال تركيزها الإستراتيجي على دعم الابتكار والريادة البحثية، والتزامها بتعزيز المعرفة وإيجاد حلول تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.