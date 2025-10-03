انطلاق فعاليات مهرجان الذيد للتمور 2025

الشارقة في 3 أكتوبر/ وام / انطلقت في مركز إكسبو الذيد، فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الذيد للتمور 2025، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 5 أكتوبر الحالي.

ويشهد الحدث الذي يُعدّ من أهم الفعاليات الزراعية والتراثية على مستوى الدولة مشاركة واسعة من المنتجين وتجار التجزئة ومزارعي التمور وملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب عدد من الأسر المنتجة والشركات الزراعية والمؤسسات الحكومية المتخصصة في المجال الزراعي.

وافتتح فعاليات المعرض أمس سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، ومحمد مصبح الطنيجي منسق عام المهرجان، ورؤساء مجالس البلديات، وعدد من المديرين والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

وتجول الحضور في أروقة المهرجان، واطلعوا على أبرز معروضاته من مختلف أنواع التمور، والتقوا مع عدد من المزارعين والمشاركين، واستمعوا إلى شرح حول الأصناف المعروضة ضمن المهرجان ومميزاتها والممارسات التي يتبعها المزارعون لإنتاجها، وكيفية الاهتمام بعملية زراعة شجرة النخيل.

وتفقد الحضور منصات الأسرة المنتجة واطلعوا على ما يقدمونه من عرض للعديد من الصناعات والمنتجات التراثية والتقليدية، كما تابعوا جانباً من المزادات وبعض الفعاليات التراثية والأنشطة المصاحبة للمهرجان.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن مهرجان الذيد للتمور يمثل منصة مهمة لدعم القطاع الزراعي في الإمارات وتعزيز استدامته، وذلك من خلال تسليط الضوء على إنتاج التمور المحلي وتشجيع المزارعين على تبنّي أفضل الممارسات الزراعية.

وقال إن غرفة الشارقة تحرص على مواصلة تنظيم هذا الحدث سنويًا انطلاقاً من أهميته في صون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل، وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه الصناعة.

من جانبه قال منسق عام المهرجان إن الدورة الخامسة شهدت تطورًا لافتًا على صعيد التنظيم والمشاركة والإقبال الجماهيري، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المهرجان من قبل المزارعين حيث يشهد الحدث هذا العام إقبالاً متزايداً من المشاركين لعرض وتقديم أفضل ما تزخر به مزارعهم من منتجات التمور والفواكه، مشيراً إلى أن الحدث تميز هذه الدورة بإطلاق سوق الأسر المنتجة لأول مرة، وهو ما شكل قيمة مضافة ، وفتح آفاقاً جديدة أمام هذه الفئة المجتمعية لعرض منتجاتها أمام جمهور واسع.