في مجلسها المجتمعي التاسع .. بلدية عجمان تناقش الأدوار المحورية للإعلام في دعم رؤية الإمارة

عجمان في 3 أكتوبر/ وام / أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، على الدور المحوري للإعلام كشريك إستراتيجي في إيصال الرسالة الحكومية، وتعزيز السمعة الإيجابية للإمارة، وإبراز منجزاتها التي تخدم المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة من "مجالس المجتمع" التي نظمتها الدائرة تحت عنوان "الإعلام والمجتمع.. أثر يتحدث"، بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام وخبراء، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي ومناقشة دور الإعلام في دعم توجهات الإمارة المستقبلية.

وفي كلمته، أشاد سعادة عبدالرحمن النعيمي بجهود المؤسسات الإعلامية، معتبراً إياها الشريك الحقيقي في بناء جسور الثقة بين المؤسسة والجمهور، وشدد على إيمان الدائرة بأهمية الإعلام التفاعلي كأداة فاعلة في بناء الوعي ونشر الثقافة الإيجابية.

وأوضح سعادة محمد الكعبي أن دور الإعلام قد تجاوز نقل الأخبار ليصبح مرآة حقيقية تعكس رؤية عجمان 2030 وشعارها "عجمان من الناس وللناس"، مؤكدا أن الإعلام المجتمعي والتفاعلي أسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموروث الوطني والهوية المتأصلة للإمارة.

وشهد المجلس استعراض تجارب إعلامية رائدة، حيث قدمت الإعلامية هند الرئيسي عرضا حول مسيرتها في الإعلام الرياضي، بينما تحدثت الإعلامية حصة البلوشي عن تجربة "قناة وصل"، وهي منصة إعلامية محلية تهدف إلى تعميق الترابط المجتمعي.

واختتمت الجلسة بنقاشات مثمرة بين الحضور، الذين أكدوا على أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والإعلامية لتعزيز الرسائل الإيجابية والتواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع.