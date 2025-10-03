إقامة دبي تستعرض خدماتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم

دبي في 3 أكتوبر/ وام / تشارك الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في فعاليات الدورة السابعة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الحالي بمركز دبي التجاري العالمي.

ويُعد المعرض منصةً عالميةً رائدة لعرض أحدث الحلول والخدمات التقنية والابتكارية الداعمة لأصحاب الهمم، حيث تواصل إقامة دبي من خلال مشاركتها إبراز التزامها الراسخ بتمكين هذه الفئة، وتقديم خدمات حكومية رقمية تراعي احتياجاتهم وتعزز جودة حياتهم، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع أكثر شمولاً وابتكاراً.

وتستعرض الإدارة في جناحها هذا العام مجموعة من أبرز خدماتها الرقمية والمبتكرة التي تُسهّل وصول أصحاب الهمم إلى مختلف الإجراءات والمعاملات الحكومية بمرونة ويسر، من بينها خدمات الهوية والجنسية، وخدمات أذونات الدخول، والإقامة الذهبية، ومنصة الذكاء الاصطناعي "سلامة"، وبطاقة السعادة، ومنصة "04" للتواصل الموحّد مع المتعاملين، إلى جانب منصة استشارات أصحاب الهمم ضمن برنامج "كفاءتي"، والموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة.

كما تشمل المشاركة مبادرة "سأكون ما أريد"، التي تعرض شاشة تفاعلية لبودكاست "همم"، إلى جانب عرض السلسلة الأدبية التي تسلّط الضوء على إنجازات أصحاب الهمم، مع تنظيم جلسات توقيع يومية لمؤلفي السلسلة.