مركز الشباب العربي وغرفة دبي يطلقان أول هاكاثون إقليمي للألعاب الإلكترونية

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام / أعلن مركز الشباب العربي في أبوظبي، بالشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "هاكاثون الشباب العربي 2025 – 2026"، بنسخة مخصصة للألعاب الإلكترونية تحت شعار "ألعاب إلكترونية.. بهوية عربية"، كأول برنامج إقليمي متكامل يوفر للشباب فرصة ابتكار وتطوير ألعاب أصلية مستوحاة من الثقافة والهوية العربية، ويمنحهم منصة عالمية لإبراز قدراتهم الإبداعية في صناعة الألعاب.

وفتح المركز باب التسجيل أمام الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء الوطن العربي ممن يمتلكون مهارات في البرمجة والتصميم والفن الرقمي والتحريك والمؤثرات البصرية، للانضمام إلى الفرق المشاركة في الهاكاثون، وذلك عبر المنصة الإلكترونية: https://portal.arabyouthcenter.org/form/ZBjwWlqo3Z8tWks8k6FnkGpxaaWBDZR8y9OQXxaBnmk.

ويستهدف البرنامج، الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وشركة "Games Ventures"، وبالتعاون مع مؤسسة "Futuregames"، بناء جيل جديد من المطورين العرب القادرين على الجمع بين السرديات العربية والتقنيات الحديثة، وتعزيز حضور المنطقة في واحدة من أسرع الصناعات نمواً على مستوى العالم، حيث يتجاوز حجم سوق الألعاب الإلكترونية 295 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويشارك في الهاكاثون خمسون شاباً وشابة من مطوري الألعاب العرب في بداية مسيرتهم المهنية، يمثلون مختلف الدول العربية، وسيتم اختيارهم وفق معايير دقيقة تشمل المهارات التقنية والقدرة على العمل بروح الفريق والالتزام بمتطلبات البرنامج، إلى جانب امتلاك تجهيزات تقنية مناسبة ومستوى جيد من اللغة الإنجليزية يتيح لهم التواصل بفعالية مع الخبراء والموجهين الدوليين.

وينطلق البرنامج بمسار تدريبي يمتد لثلاثة أشهر في بيئة تحاكي استوديوهات تطوير الألعاب العالمية، ويزود المشاركين بخبرات عملية عبر ورش عمل ودروس متخصصة وإشراف خبراء دوليين، ويُختتم خلال القمة العالمية للحكومات في فبراير 2026، حيث يقدم المشاركون خمس ألعاب من إنتاجهم مع عروض سينمائية وتجارب حية أمام جمهور عالمي من صناع القرار ورواد صناعة الألعاب.

وسيتوزع المشاركون على خمسة فرق، يضم كل فريق 10 أفراد بخلفيات متنوعة تشمل التصميم والبرمجة والفن والتحريك والمؤثرات البصرية، بما يعكس طبيعة عمل الاستوديوهات الكبرى.

وسيحظى كل فريق بفرصة العمل في بيئة تدريبية عملية تجمع بين التدريب العملي والإرشاد الفردي والدروس النظرية والتطبيقية، يقدمها خبراء عالميون من كبرى شركات تطوير الألعاب.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن المنطقة العربية بما تمتلكه من قاعدة شبابية واسعة وثراء حضاري وثقافي وفرص متنامية في الاقتصاد الرقمي مؤهلة لأن تكون شريكاً فاعلاً في هذا القطاع العالمي، مشيراً إلى أن الهاكاثون يعكس مكانة دولة الإمارات كحاضنة للابتكار ومركز إقليمي لتمكين طاقات الشباب.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن الشباب يمثلون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية ومحفزاً رئيسياً للابتكار والإبداع في المجالات المرتبطة باقتصاد المستقبل، مشدداً على أهمية الشراكة مع مركز الشباب العربي في إطلاق الهاكاثون لتعزيز دور الإمارات في دعم الكفاءات العربية الشابة وتنمية مهاراتها الرقمية والإبداعية بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وأوضحت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، أن الهاكاثون يتيح للشباب العربي منصة لإبراز مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى محتوى رقمي تنافسي يعكس الثقافة العربية في صناعة الألعاب العالمية.

وأشار محمد الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Games Ventures"، إلى أن الشباب العربي يمتلكون طاقات إبداعية هائلة تؤهلهم لتشكيل مستقبل صناعة الألعاب، مؤكدا أن الشراكة مع مركز الشباب العربي تمثل خطوة عملية لدعم مواهبهم وتحويل طموحاتهم إلى مشاريع مؤثرة تعكس الهوية العربية وتلهم العالم.

ويمتد برنامج الهاكاثون على مدى ثلاثة أشهر وفق جدول زمني يشمل مرحلة التسجيل والاختيار في أكتوبر 2025، وتطوير النماذج الأولية في ديسمبر، وصولا إلى النسخة النهائية في يناير 2026، تمهيداً للعرض أمام الجمهور خلال القمة العالمية للحكومات في فبراير 2026.

ويتمحور "هاكاثون الشباب العربي" في نسخته الثانية حول تطوير ألعاب أصلية قائمة على السرد القصصي، ليكون بمثابة مختبر إبداعي يستلهم من الموروث الثقافي والحضاري العربي لبناء عوالم وقصص قادرة على منافسة كبرى إنتاجات الألعاب العالمية، وإبراز الثقافة العربية كمصدر غني للأفكار والمحتوى التفاعلي الحديث.