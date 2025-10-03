"أبوظبي للرياضات البحرية" ينظم سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام / تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية خلال العام الحالي.

وفاز المحمل "التبر 55" لمالكه راشد محمد بن غدير، بقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني “جرنين 99” لمالكه علي عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي، وحل في المركز الثالث “حشيم 199” لمالكه النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي.

وشارك في السباق، الذي يعد الجولة الثانية لهذه الفئة أكثر من 90 محملاً، انطلقت من أعالي ميناء خليفة، حيث ساعدت الرياح في اندفاع المحامل بسرعة عالية في البداية ليتحكم بعد ذلك النواخذة في اختيار المسارات الأفضل، وقطعت مسافة 25 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ورصدت اللجنة المنظمة 4,238,000 درهم جوائز، للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ولكل المشاركين حتى المركز الـ 90.

وقدمت المحامل ملحمة تراثية بحرية مفعمة بالحماس والأهازيج التي استدعت ماضي الأجداد والآباء، وهي تبحر رافعة أشرعتها البيضاء لتتابعها الجماهير ومحبو السباقات التراثية من على كورنيش أبوظبي في رحلة استمرت لأكثر من الساعة ونصف الساعة، بما يشير إلى السرعة العالية للسباق، تبادلت خلالها المحامل مراكز المقدمة التي تصدرها “التبر 55” من البداية، وشهدت المرحلة الأخيرة تنافساً مثيراً للوصول في الصدارة إلى خط النهاية لتصل تباعاً جميع المحامل بسلام إلى خط النهاية.

كرم الفائزين سعادة ماجد عبدالله المهيري نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومبارك المحيربي نائب المدير العام للشؤون الإدارية وإدارة المجتمع في شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وماجد عتيق المهيري مشرف سباق أريلة، وخليفة السويدي مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.