ترامب يمهل حماس حتى الأحد للقبول بخطته .. وحصيلة شهداء غزة تتجاوز 66 ألفا

واشنطن في 3 أكتوبر / وام / أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس حتى مساء الأحد للقبول بخطة غزة للسلام، محذرا من عواقب وخيمة في حال تم رفض المقترح.

وحدد ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشال" اليوم الجمعة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش كموعد نهائي للحركة للرد على المقترح الذي وصفه بأنه "الفرصة الأخيرة".

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر طبية في غزة أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى 66,288 شهيدا و169,165 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، مع بقاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية فقط 63 شهيدا و227 مصابا، وأشارت إلى أن حصيلة "شهداء لقمة العيش" الذين تم استهدافهم أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية ارتفعت بدورها لتصل إلى 2,597 شهيدا.

- خلا -