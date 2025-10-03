الثقافة والسياحة و"نيويورك نيكس" يكشفان عن ملعب مستوحى من" الثقافة الإماراتية"

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام/ كشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، من خلال هويتها السياحية "حياكم في أبوظبي"، بالتعاون مع فريق "نيويورك نيكس"، عن ملعب كرة سلة بتصميم مستوحى من الثقافة الإماراتية في "منتزه الشيخة فاطمة".

جاء الإعلان عن الحدث اليوم بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "أبوظبي 2025" المقدمة من شركة القابضة.

وشهد افتتاح الملعب المُجدد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وجيمس دولان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "ماديسون سكوير جاردن سبورتس"، بالاضافة إلي أسطورتي فريق "نيويورك نيكس" جون ستاركس وستيفن ماربري.

واستوحت الفنانة الإماراتية عائشة سيف الحمراني التصميم الجديد للملعب من صندوق "المندوس" الإماراتي التقليدي، الذي يصنع عادة من الخشب لحفظ المقتنيات الثمينة.

وأكدت أن التصميم يعيد تصور زخارف ونقوش "المندوس" لتغطي أرضية الملعب، وتحيط بشعار فريق "نيويورك نيكس"، للربط بين الثقافة الإماراتية الأصيلة ورياضة كرة السلة.

وذكرت أن تصميم دائرة الملعب المركزية تحاكي لوحة قفل "المندوس"، والزخارف الممتدة بطول الخطوط الجانبية، وتسلط الضوء على جماليات الحرف التقليدية الإماراتية، التي حولت الملعب إلى عمل فني نابض بالحياة.

وأضافت أن "المندوس" التقليدي يتميز بزخارفه المتكررة بتوازن والغنية بنقوشها الهندسية، بينما ينقسم ملعب كرة السلة إلى جانبين متطابقين. ومن خلال دمج الزخارف الهندسية المستوحاة من "المندوس" في التصميم، تتحول أرضية الملعب إلى حوار بصري بين التقاليد والرياضة، وبين الأصالة والحداثة".

ويعد ملعب كرة السلة في "منتزه الشيخة فاطمة" الثاني ضمن مبادرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتجديد الملاعب المجتمعية في الإمارة، بعد افتتاح ملعب كرة السلة في "ريم سنترال بارك" في حلته الجديدة العام الماضي.

يذكر أن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين" أبوظبي 2025" تشهد مواجهتيّن بين فريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، إذ أقيمت الأولى أمس، بينما تنطلق الثانية غدا في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.