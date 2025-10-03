شرطة أبوظبي تستقبل وفدا سنغافوريا

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام/ أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفدا سنغافوريا زائرا ، على أبرز الممارسات التطويرية والأنظمة المتقدمة التي تعزز استدامة الأمن وترسخ الطمأنينة في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الصديقة.

واستقبل العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد السنغافوري برئاسة الكابتن ويستن ونغ نائب المدير التنفيذي في الشرطة السنغافورية، ويرافقه العميد عثمان حاجي خوري نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد سلطان عبيد النعيمي نائب مدير قطاع شؤون القيادة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، واستعراض فرص المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، بالإضافة إلى التعرف على الدور الريادي للأكاديمية في اعتماد أحدث التقنيات في التدريب الشرطي والأمني، بما يواكب أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وشملت الجولة زيارة مديرية مكافحة المخدرات، حيث استقبل الوفد الزائر العميد الدكتور جاسم محمد الخزرجي نائب مدير مديرية مكافحة المخدرات، وقدم شرحًا حول الجهود الاستراتيجية لمكافحة آفة المخدرات، من خلال تبني خطط وقائية وبرامج توعوية، واستخدام أحدث التقنيات في التحري والرقابة، إلى جانب تعزيز التعاون المحلي والدولي للحد من انتشار هذه الظاهرة، وتُعد المديرية وحدة شرطية متخصصة تعمل على مكافحة الاتجار والترويج والتعاطي، وحماية المجتمع من المخاطر عبر مسارات متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإنفاذ القانون.

كما التقى العميد الدكتور المهندس محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، والعقيد المهندس سعيد عبدالله الرشيدي مدير إدارة المدينة الآمنة، بالوفد الضيف، حيث تم اصطحابه في جولة تعريفية داخل المدينة، قدم خلالها شرحًا مفصلاً يسلط الضوء على الإنجازات الريادية والأنظمة الحديثة المعتمدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز المنظومة الأمنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.واستمع الوفد إلى عرض شامل حول آليات العمل والتقنيات المتقدمة، بما يشمل نظم الرقابة الإلكترونية والحلول الذكية الداعمة لصناعة القرار الأمني، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الأداء، مطلعًا على أحدث الأنظمة المرتبطة بالأبراج والكاميرات وتقنيات التتبع الجغرافي، إلى جانب النماذج الذكية المتخصصة في تحليل البيانات وتطبيقات المراقبة المتطورة.

وثمّن الوفد الزائر الإنجازات التطويرية والجهود الابتكارية التي حققتها شرطة أبوظبي، مؤكدين أهمية تطوير الشراكات الحكومية، وتبني المبادرات التقنية المشتركة، وتبادل الخبرات لما له من أثر إيجابي في تعزيز العمل المؤسسي.