شرطة أبوظبي تنظم فعالية يوم القلب العالمي

العين في 3 أكتوبر/ وام/ نظمت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة المراسم والعلاقات العامة محاضرة طبية تثقيفية، بالتعاون مع دائرة صحة أبوظبي، بهدف تعزيز الوعي الصحي للعاملين.

وتحدث الدكتور علي راشد الشامسي استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية مدير قسم القلب وجراحة القلب في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، عن أهمية يوم القلب العالمي والذي يقام سنويًا في 29 سبتمبر لرفع الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية وتشجيع الناس على تبني أنماط حياة صحية، بما في ذلك الغذاء المتوازن والنشاط البدني المنتظم والإقلاع عن التدخين، بهدف الوقاية من أمراض القلب وتجنب الوفيات المبكرة.

وتطرق الدكتور صادق المكحل استشاري أمراض القلب بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، إلى خطورة أمراض القلب، ومسببات الأمراض القلبية، وأعراض تصلب الشرايين والسكتة القلبية وخطورة التدخين بكافة أنواعه (السجائر، المدواخ، الشيشة،السجائر الإلكترونية)، مشيرًا إلى أهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن المسببات لتصلب الشرايين والأزمات القلبية.

وتناولت شهرة البريكي مدربة إسعافات أولية وإنعاش قلب بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، كيفية استخدام جهاز الصادم الأولي ،وقدمت شرحًا عمليًا للحضور حول (لما بعد الإصابة بالنوبة القلبية) وأهمية تعلم مهارات الانعاش لإنقاذ الحياة.